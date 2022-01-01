Набор инструмента Арсенал Моторист, 125 предметов

Набор инструмента 125 предметов Арсенал Моторист, разработан специально для профессионального использования в автосервисах. Комплект содержит все необходимые инструменты для ремонта и обслуживания узлов и агрегатов автомобиля. В наборе содержится широкий выбор головок, в том числе удлиненных. Также в комплект входят трещоточные и динамометрический ключи, большое количество бит разнообразных типов и размеров. Наличие лупы позволит быстро определить степень повреждения той или иной резьбы. Набор является общефункциональным и станет прекрасным помощником при выполнении различных работ по ремонту автомобилей.



Преимущества