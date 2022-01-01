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Набор инструмента Арсенал Моторист, 125 предметов
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Наборы автоинструмента
    Набор инструмента Арсенал Моторист, 125 предметов
    Арт. Х1302356198
    Набор инструмента Арсенал Моторист, 125 предметов

      Набор инструмента Арсенал Моторист, 125 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. Х1302356198

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		26.6
      Габариты, мм
      		576x406x200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструмента 125 предметов Арсенал Моторист, разработан специально для профессионального использования в автосервисах. Комплект содержит все необходимые инструменты для ремонта и обслуживания узлов и агрегатов автомобиля. В наборе содержится широкий выбор головок, в том числе удлиненных. Также в комплект входят трещоточные и динамометрический ключи, большое количество бит разнообразных типов и размеров. Наличие лупы позволит быстро определить степень повреждения той или иной резьбы. Набор является общефункциональным и станет прекрасным помощником при выполнении различных работ по ремонту автомобилей.

        Преимущества

        • Долгий срок эксплуатации
        • Профессиональный набор
        • Расширенный ассортимент инструментов
        • Удобное хранение составляющих в кейсе