Набор инструмента Арсенал Моторист, 125 предметов
Арт. Х1302356198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|26.6
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Габариты, мм
|576x406x200
- Набор инструмента 125 предметов Арсенал Моторист, разработан специально для профессионального использования в автосервисах. Комплект содержит все необходимые инструменты для ремонта и обслуживания узлов и агрегатов автомобиля. В наборе содержится широкий выбор головок, в том числе удлиненных. Также в комплект входят трещоточные и динамометрический ключи, большое количество бит разнообразных типов и размеров. Наличие лупы позволит быстро определить степень повреждения той или иной резьбы. Набор является общефункциональным и станет прекрасным помощником при выполнении различных работ по ремонту автомобилей.
Преимущества
- Долгий срок эксплуатации
- Профессиональный набор
- Расширенный ассортимент инструментов
- Удобное хранение составляющих в кейсе