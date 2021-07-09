Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор бит Практика Профи 036-513 (стальные, 12 штук, длина 25 мм)
4.9
14
580 ₽
625 ₽
Биты крестовые PZ
    Набор бит Практика Профи 036-513, 12 штук
    Арт. 900899103
    4.9
    14
    Набор бит Практика Профи 036-513 (стальные, 12 штук, длина 25 мм)
    Набор бит Практика Профи 036-513 (стальные, 12 штук, длина 25 мм)
    Набор бит Практика Профи 036-513 (стальные, 12 штук, длина 25 мм)
    Набор бит Практика Профи 036-513 (стальные, 12 штук, длина 25 мм)

    Набор бит Практика Профи 036-513, 12 штук

    • -45 ₽
    580 ₽
    625 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. 900899103
    4.9
    14

    Характеристики

    Производитель
    		Практика
    Комбинированная
    		Нет
    Вес, кг
    		0.14
    Особенности бит
    		держатель бит, футляр
    Совместимость
    		дрель, шуруповёрт
    Все характеристики
    • -45 ₽
    580 ₽
    625 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Набор бит ПРАКТИКА "Профи" 036-513 привлекает высоким качеством изготовления всех изделий и наличием наиболее необходимых для работы с мелким крепежом отверточных головок-бит. Произведенные из качественной стали, головки не боятся даже серьезных динамических нагрузок, не разрушаются и не деформируются, оставаясь пригодными к эксплуатации долгое время. Это делает их пригодными не только для эпизодического бытового использования, но и для профессионального применения. Общее количество изделий в наборе ПРАКТИКА "Профи" 036-513 равняется 12, кроме бит длиной 25 мм с отверточными наконечниками различной формы в комплект введен магнитный держатель для них. Он делает использование бит удобным в ручном и механизированном инструменте, предотвращает их выскальзывание из патрона и поломку. Комплект отличается высокими эксплуатационными качествами.