Набор бит Практика Профи 036-513 (стальные, 12 штук, длина 25 мм)

Набор бит ПРАКТИКА "Профи" 036-513 привлекает высоким качеством изготовления всех изделий и наличием наиболее необходимых для работы с мелким крепежом отверточных головок-бит. Произведенные из качественной стали, головки не боятся даже серьезных динамических нагрузок, не разрушаются и не деформируются, оставаясь пригодными к эксплуатации долгое время. Это делает их пригодными не только для эпизодического бытового использования, но и для профессионального применения. Общее количество изделий в наборе ПРАКТИКА "Профи" 036-513 равняется 12, кроме бит длиной 25 мм с отверточными наконечниками различной формы в комплект введен магнитный держатель для них. Он делает использование бит удобным в ручном и механизированном инструменте, предотвращает их выскальзывание из патрона и поломку. Комплект отличается высокими эксплуатационными качествами.

