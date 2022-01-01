Набор бит отверточных Практика Профи 776-386, T10х25 мм, 2 шт.

Набор бит отверточных ПРАКТИКА Профи 776-386 Torx Tamper-10х25мм, магнитные, серия "Профи". Благодаря точному звездообразному профилю биты хорошо передают крутящий момент без давления на винт (шуруп), что позволяет оптимально использовать данный тип винтов для ответственных, точных соединений деталей машин, приборов, бытовой техники.