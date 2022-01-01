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Набор бит отверточных Практика Профи 776-386, T10х25 мм, 2 шт.
75 ₽
Биты TORX
    Набор бит отверточных Практика Профи 776-386, T10х25 мм, 2 шт.
    Арт. О00000023956
    Набор бит отверточных Практика Профи 776-386, T10х25 мм, 2 шт.
    Набор бит отверточных Практика Профи 776-386, T10х25 мм, 2 шт.
    Набор бит отверточных Практика Профи 776-386, T10х25 мм, 2 шт.
      Набор бит отверточных Практика Профи 776-386, T10х25 мм, 2 шт.
      Набор бит отверточных Практика Профи 776-386, T10х25 мм, 2 шт.
      Набор бит отверточных Практика Профи 776-386, T10х25 мм, 2 шт.

      Набор бит отверточных Практика Профи 776-386, T10х25 мм, 2 шт.

      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 3 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023956

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Комбинированная
      		Нет
      Вес, кг
      		0.02
      Совместимость
      		шуруповёрт
      Адаптер в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      75 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 3 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит отверточных ПРАКТИКА Профи 776-386 Torx Tamper-10х25мм, магнитные, серия "Профи". Благодаря точному звездообразному профилю биты хорошо передают крутящий момент без давления на винт (шуруп), что позволяет оптимально использовать данный тип винтов для ответственных, точных соединений деталей машин, приборов, бытовой техники.