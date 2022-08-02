Сетевой шуруповерт CROWN CT10152 применяется для сверления отверстий, а также закручивания резьбовых соединений. Быстрозажимной патрон гарантирует простую смену оснастки. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.

Преимущества