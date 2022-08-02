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Сетевой шуруповерт Crown CT10152
Арт. О00000041613
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|80
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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Сетевой шуруповерт CROWN CT10152 применяется для сверления отверстий, а также закручивания резьбовых соединений. Быстрозажимной патрон гарантирует простую смену оснастки. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон
- 2-х скоростной редуктор
- Электронная регулировка скорости
- Регулировка крутящего момента
- Встроенный LED фонарь
- Обрезиненная рукоятка
- Дополнительная рукоятка