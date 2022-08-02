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Сетевой шуруповерт Crown CT10152
5.0
1
5 290 ₽
Сетевые шуруповерты
  • Персональная скидка
Сетевой шуруповерт Crown CT10152
Арт. О00000041613
5.0
1
Сетевой шуруповерт Crown CT10152
  • Персональная скидка

Сетевой шуруповерт Crown CT10152

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5 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041613
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
80
Тип
сетевой
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Сетевой шуруповерт CROWN CT10152 применяется для сверления отверстий, а также закручивания резьбовых соединений. Быстрозажимной патрон гарантирует простую смену оснастки. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.

    Преимущества

    • Быстрозажимной патрон
    • 2-х скоростной редуктор
    • Электронная регулировка скорости
    • Регулировка крутящего момента
    • Встроенный LED фонарь
    • Обрезиненная рукоятка
    • Дополнительная рукоятка