Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL
3.7
3
6 099 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
  • Персональная скидка
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL
Арт. О00000026664
3.7
3
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL
  • Персональная скидка
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 099 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026664
3.7
3

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Класс товара
профессиональный
Макс. крутящий момент, Нм
28
Тип
аккумуляторный, ударный
Тип двигателя
бесщеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 099 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

  • Бесщеточная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL снабжена бесщеточным двигателем, благодаря чему прослужит не один год.  Хорошая видимость. Для оптимального обзора рабочей зоны в слабоосвещенных местах предусмотрена светодиодная подсветка. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. 

    Преимущества

    • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
    • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
    • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
    • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
    • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
    • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
    • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
    • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. PID03001-12M2/BL