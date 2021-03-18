Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL

Бесщеточная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03001-12M2/BL снабжена бесщеточным двигателем, благодаря чему прослужит не один год. Хорошая видимость. Для оптимального обзора рабочей зоны в слабоосвещенных местах предусмотрена светодиодная подсветка. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.

Преимущества