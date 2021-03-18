Аккумуляторная дрель-шуруповерт P.I.T. Стандарт PSR 12-D

Преимущества

Двухскоростной редуктор - для широкого спектра работ

Наличие реверса

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

Рукоятка с нескользящими вставками - для комфортного рабочего процесса

18 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Кейс - для удобства хранения и транспортировки P.I.T. СТАНДАРТ PSR 12-D

Дрель-шуруповерт P.I.T. СТАНДАРТ PSR 12-D снабжена двухскоростным редуктором, что расширяет сферу применения. Переключение между рабочими скоростями осуществляется посредством тумблера сверху на корпусе. Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки. Благодаря двум аккумуляторам, можно работать автономно долгое время. В комплект входит кейс, в котором удобно хранить и транспортировать инструмент и принадлежности.