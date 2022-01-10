Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 687.2.2.73

Преимущества

Двухскоростной редуктор

Управление скоростью вращения нажатием на курок

Сверхкомпактный размер и уменьшенный вес позволяют использовать дрель-шуруповерт для работы в стесненных условиях

Индикатор уровня остаточного заряда

Моноблочная бестрансформаторная часовая зарядка

Укороченный бесключевой патрон

Удобная обрезиненная рукоятка

Удобно расположенная мощная подсветка рабочей зоны

Профессиональная аккумуляторная двухскоростная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 687.2.2.73 - модель с бесщеточным вентильным двигателем оптимально сбалансирована по весу, размерам и мощности для выполнения больших объемов работ с крепежом, сверления отверстий и выполнения сопутствующих работ. Li-ion туннельный аккумуляторный блок обеспечивает компактность исполнения, малый вес и большой запас энергии.