Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 687.2.2.73
Арт. О00000033150
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|36
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Профессиональная аккумуляторная двухскоростная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 687.2.2.73 - модель с бесщеточным вентильным двигателем оптимально сбалансирована по весу, размерам и мощности для выполнения больших объемов работ с крепежом, сверления отверстий и выполнения сопутствующих работ. Li-ion туннельный аккумуляторный блок обеспечивает компактность исполнения, малый вес и большой запас энергии.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор
- Управление скоростью вращения нажатием на курок
- Сверхкомпактный размер и уменьшенный вес позволяют использовать дрель-шуруповерт для работы в стесненных условиях
- Индикатор уровня остаточного заряда
- Моноблочная бестрансформаторная часовая зарядка
- Укороченный бесключевой патрон
- Удобная обрезиненная рукоятка
- Удобно расположенная мощная подсветка рабочей зоны