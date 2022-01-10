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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 687.2.2.73
4.5
2
5 690 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 687.2.2.73
    Арт. О00000033150
    4.5
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 687.2.2.73
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 687.2.2.73
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 687.2.2.73
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 687.2.2.73
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 687.2.2.73
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 687.2.2.73

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 687.2.2.73

      5 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033150
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		36
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      5 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Профессиональная аккумуляторная двухскоростная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 687.2.2.73 - модель с бесщеточным вентильным двигателем оптимально сбалансирована по весу, размерам и мощности для выполнения больших объемов работ с крепежом, сверления отверстий и выполнения сопутствующих работ. Li-ion туннельный аккумуляторный блок обеспечивает компактность исполнения, малый вес и большой запас энергии.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор
        • Управление скоростью вращения нажатием на курок
        • Сверхкомпактный размер и уменьшенный вес позволяют использовать дрель-шуруповерт для работы в стесненных условиях
        • Индикатор уровня остаточного заряда
        • Моноблочная бестрансформаторная часовая зарядка
        • Укороченный бесключевой патрон
        • Удобная обрезиненная рукоятка
        • Удобно расположенная мощная подсветка рабочей зоны