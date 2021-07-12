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Дрель сетевая ударная Интерскол ДУ-16/1000ЭР (мощность 1000 Вт, макс диаметр сверления дерева 40 мм)
4.1
35
5 720 ₽
7 040 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Интерскол ДУ-16/1000ЭР
    Арт. Х106547
    4.1
    35
    Дрель сетевая ударная Интерскол ДУ-16/1000ЭР (мощность 1000 Вт, макс диаметр сверления дерева 40 мм)
    Дрель сетевая ударная Интерскол ДУ-16/1000ЭР (мощность 1000 Вт, макс диаметр сверления дерева 40 мм)
      Дрель сетевая ударная Интерскол ДУ-16/1000ЭР (мощность 1000 Вт, макс диаметр сверления дерева 40 мм)
      Дрель сетевая ударная Интерскол ДУ-16/1000ЭР (мощность 1000 Вт, макс диаметр сверления дерева 40 мм)

      Дрель ударная Интерскол ДУ-16/1000ЭР

      • -1 320 ₽
      5 720 ₽
      7 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х106547
      4.1
      35

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 320 ₽
      5 720 ₽
      7 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональная мощная сетевая двухскоростная ударная дрель применяется для бурения отверстий в хрупких материалах – кирпич, плитка, керамика и для производства общестроительных работ, например, в качестве миксера, или мощного шуруповерта. Оснащается дополнительная рукоятка с ограничителем глубины бурения.

        Преимущества

        • Реверс
        • Высокая мощность 
        • Большой выбор сменных патронов, благодаря распространенной резьбе шпинделя 1/2 дюйма
        • Выбор числа оборотов осуществляется с помощью регулировочного колеса, расположенного на курке выключателя
        • Ключевой патрон обеспечит надежное и прочное крепление оснастки
        • Диодная лампочка на ручке включается автоматически при сверлении, что позволяет работать в плохоосвещенных местах
        • Задняя рукоятка оснащена упором для руки, который предотвращает ее соскальзывание