Преимущества

Реверс

Высокая мощность

Большой выбор сменных патронов, благодаря распространенной резьбе шпинделя 1/2 дюйма

Выбор числа оборотов осуществляется с помощью регулировочного колеса, расположенного на курке выключателя

Ключевой патрон обеспечит надежное и прочное крепление оснастки

Диодная лампочка на ручке включается автоматически при сверлении, что позволяет работать в плохоосвещенных местах

Задняя рукоятка оснащена упором для руки, который предотвращает ее соскальзывание





Профессиональная мощная сетевая двухскоростная ударная дрель применяется для бурения отверстий в хрупких материалах – кирпич, плитка, керамика и для производства общестроительных работ, например, в качестве миксера, или мощного шуруповерта. Оснащается дополнительная рукоятка с ограничителем глубины бурения.