Дрель ударная Интерскол ДУ-16/1000ЭР
Арт. Х106547
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Профессиональная мощная сетевая двухскоростная ударная дрель применяется для бурения отверстий в хрупких материалах – кирпич, плитка, керамика и для производства общестроительных работ, например, в качестве миксера, или мощного шуруповерта. Оснащается дополнительная рукоятка с ограничителем глубины бурения.
Преимущества
- Реверс
- Высокая мощность
- Большой выбор сменных патронов, благодаря распространенной резьбе шпинделя 1/2 дюйма
- Выбор числа оборотов осуществляется с помощью регулировочного колеса, расположенного на курке выключателя
- Ключевой патрон обеспечит надежное и прочное крепление оснастки
- Диодная лампочка на ручке включается автоматически при сверлении, что позволяет работать в плохоосвещенных местах
- Задняя рукоятка оснащена упором для руки, который предотвращает ее соскальзывание