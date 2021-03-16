Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)

Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300
Арт. О00000007750
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|56
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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Купить дрель Makita DF0300 стоит в первую очередь из-за всесторонней и безопасной эксплуатации. Оборудование инструмента, выполненное из стали высшего качества гарантирует его долговечность и надежность. Данный шуруповерт может использоваться не только для закручивания крепежей и буравления отверстий, но и извлечения сверл, стержней и шурупов. Makita DF0300 имеет два режима работы в зависимости от требуемой скорости и плотности материала. Двойная защитная изоляция предохраняет от удара током и скольжения, а быстрозажимный патрон делает смену оснастки практически мгновенной.
Преимущества Makita DF0300
- Автоматичная регулировка числа оборотов
- Механическая двухступенчатая передача
- Функция реверса для легкого извлечения заклинившего сверла
- Минимум времени для смены оборудования
- Два режима работы: высокоскоростной и режим пониженной скорости
Комплектация
- Дрель
- Бита
- Коробка