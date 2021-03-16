Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)

Купить дрель Makita DF0300 стоит в первую очередь из-за всесторонней и безопасной эксплуатации. Оборудование инструмента, выполненное из стали высшего качества гарантирует его долговечность и надежность. Данный шуруповерт может использоваться не только для закручивания крепежей и буравления отверстий, но и извлечения сверл, стержней и шурупов. Makita DF0300 имеет два режима работы в зависимости от требуемой скорости и плотности материала. Двойная защитная изоляция предохраняет от удара током и скольжения, а быстрозажимный патрон делает смену оснастки практически мгновенной.

Преимущества Makita DF0300

Автоматичная регулировка числа оборотов

Механическая двухступенчатая передача

Функция реверса для легкого извлечения заклинившего сверла

Минимум времени для смены оборудования

Два режима работы: высокоскоростной и режим пониженной скорости

Комплектация