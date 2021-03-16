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Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)
5.0
2
4 990 ₽
6 990 ₽
Сетевые шуруповерты
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300
    Арт. О00000007750
    5.0
    2
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)
    Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)
      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)
      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)
      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)
      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)
      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)
      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)
      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)
      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300 (вес 1,2 кг, мощность 320 Вт, кабель 2,5 м)

      Сетевая дрель-шуруповерт Makita DF0300

      • -2 000 ₽
      4 990 ₽
      6 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007750
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		56
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -2 000 ₽
      4 990 ₽
      6 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Нет в наличии
      5.0
      Набор бит для шуруповерта Metabo 630419000, 9 штук
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Купить дрель Makita DF0300 стоит в первую очередь из-за всесторонней и безопасной эксплуатации. Оборудование инструмента, выполненное из стали высшего качества гарантирует его долговечность и надежность. Данный шуруповерт может использоваться не только для закручивания крепежей и буравления отверстий, но и извлечения сверл, стержней и шурупов. Makita DF0300 имеет два режима работы в зависимости от требуемой скорости и плотности материала. Двойная защитная изоляция предохраняет от удара током и скольжения, а быстрозажимный патрон делает смену оснастки практически мгновенной.

        Преимущества Makita DF0300

        • Автоматичная регулировка числа оборотов
        • Механическая двухступенчатая передача
        • Функция реверса для легкого извлечения заклинившего сверла
        • Минимум времени для смены оборудования
        • Два режима работы: высокоскоростной и режим пониженной скорости

        Комплектация

        • Дрель
        • Бита
        • Коробка