Аккумуляторная цепная пила Bosch AdvancedCut 18 Set 06033D5101

Преимущества

Питание от аккумулятора - для автономной работы Bosch AdvancedCut 18 Set 0.603.3D5.101

Мягкая накладка на рукоятке - для комфортного использования

Бесщеточный двигатель - для продолжительного срок службы

Li-Ion аккумулятор позволяет осуществлять дозарядку

Небольшие габариты - для работы в условиях ограниченного пространства

Опорная плита из стали - для устойчивости к повреждениям

Аккумуляторная цепная мини-пила Bosch AdvancedCut 18 Set 0.603.3D5.101 предназначена для пиления древесины и пластика. Удобство эксплуатации. Небольшие габариты и вес инструмента обеспечивают простую и комфортную работу, снижая нагрузку на запястье оператора. Для подвешивания инструмента при работе на высоте в комплекте поставляется петля. Инновационное пильное полотно исключает вибрации, что также повышает удобство и точность работ. Простое обслуживание. Замена пильного полотна производится быстро и безопасно, благодаря системе крепления Bosch-SDS. Новая технология NanoBlade не требует смазки, натяжения или заточки цепи. Эффективность. Электронная регулировка оборотов обеспечивает качественную работу с различными материалами. Мощный двигатель гарантирует высокую производительность