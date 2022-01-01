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Аккумуляторная цепная пила Bosch AdvancedCut 18 Set 06033D5101
Найти аналог
Аккумуляторные цепные пилы
    Аккумуляторная цепная пила Bosch AdvancedCut 18 Set 06033D5101
    Арт. О00000034305
    Аккумуляторная цепная пила Bosch AdvancedCut 18 Set 06033D5101

      Аккумуляторная цепная пила Bosch AdvancedCut 18 Set 06033D5101

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034305

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		2.5
      Класс товара
      		бытовой
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная цепная мини-пила Bosch AdvancedCut 18 Set 0.603.3D5.101 предназначена для пиления древесины и пластика. Удобство эксплуатации. Небольшие габариты и вес инструмента обеспечивают простую и комфортную работу, снижая нагрузку на запястье оператора. Для подвешивания инструмента при работе на высоте в комплекте поставляется петля. Инновационное пильное полотно исключает вибрации, что также повышает удобство и точность работ. Простое обслуживание. Замена пильного полотна производится быстро и безопасно, благодаря системе крепления Bosch-SDS. Новая технология NanoBlade не требует смазки, натяжения или заточки цепи. Эффективность. Электронная регулировка оборотов обеспечивает качественную работу с различными материалами. Мощный двигатель гарантирует высокую производительность

        Преимущества

        • Питание от аккумулятора - для автономной работы Bosch AdvancedCut 18 Set 0.603.3D5.101
        • Мягкая накладка на рукоятке - для комфортного использования
        • Бесщеточный двигатель - для продолжительного срок службы
        • Li-Ion аккумулятор позволяет осуществлять дозарядку
        • Небольшие габариты - для работы в условиях ограниченного пространства
        • Опорная плита из стали - для устойчивости к повреждениям