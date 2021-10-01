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Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные цепные пилы
    Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
    Арт. О00000033024
    5.0
    1
    Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
    Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
    Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
    Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
    Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
    Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
    Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
    Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
    Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
    Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
    Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
    Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
    Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
      Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
      Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
      Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
      Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
      Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
      Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
      Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
      Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
      Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
      Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
      Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
      Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
      Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36

      Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033024
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		56
      Напряжение аккумулятора, В
      		36
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бесщеточная цепная аккумуляторная пила DENZEL RCS400-36 58610 применяется для валки деревьев и заготовки дров. Работа от аккумулятора обеспечивает независимость от электропитания и мобильность в перемещении по участку. Крепкий хват. Основная и дополнительные рукоятки имеют прорезиненное покрытие для надежного удержания агрегата. Удобство работы. Безынструментальное натяжение цепи позволяет натянуть цепь с помощью поворотного колесика

        Преимущества

        • Батарея и зарядное устройство совместимы со всеми инструментами линейки Denzel 18 В
        • LED-индикатор заряда батареи
        • Защита от глубокого разряда и нежелательного перезаряда
        • Защита от случайного пуска
        • Быстрая остановка цепи DENZEL RCS400-36 58610
        • Безинструментальное натяжение и автоматическая смазка пильной цепи
        • Инерционный тормоз цепи - безопасность оператора
        • Аккумуляторы в комплекте - можно сразу приступить к работе
        • Бесщеточный двигатель - высокая мощность и долгий срок службы
        • Быстрая установка аккумулятора
        • Высокая экологичность - отсутствие вредных выбросов
        • Низкий уровень шума
        • Цепь и шина OREGON