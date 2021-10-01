Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36
Арт. О00000033024
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|16
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|56
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Напряжение аккумулятора, В
|36
- Бесщеточная цепная аккумуляторная пила DENZEL RCS400-36 58610 применяется для валки деревьев и заготовки дров. Работа от аккумулятора обеспечивает независимость от электропитания и мобильность в перемещении по участку. Крепкий хват. Основная и дополнительные рукоятки имеют прорезиненное покрытие для надежного удержания агрегата. Удобство работы. Безынструментальное натяжение цепи позволяет натянуть цепь с помощью поворотного колесика
Преимущества
- Батарея и зарядное устройство совместимы со всеми инструментами линейки Denzel 18 В
- LED-индикатор заряда батареи
- Защита от глубокого разряда и нежелательного перезаряда
- Защита от случайного пуска
- Быстрая остановка цепи DENZEL RCS400-36 58610
- Безинструментальное натяжение и автоматическая смазка пильной цепи
- Инерционный тормоз цепи - безопасность оператора
- Аккумуляторы в комплекте - можно сразу приступить к работе
- Бесщеточный двигатель - высокая мощность и долгий срок службы
- Быстрая установка аккумулятора
- Высокая экологичность - отсутствие вредных выбросов
- Низкий уровень шума
- Цепь и шина OREGON