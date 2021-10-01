Цепная пила аккумуляторная Denzel RCS400-36

Преимущества

Батарея и зарядное устройство совместимы со всеми инструментами линейки Denzel 18 В

LED-индикатор заряда батареи

Защита от глубокого разряда и нежелательного перезаряда

Защита от случайного пуска

Быстрая остановка цепи DENZEL RCS400-36 58610

Безинструментальное натяжение и автоматическая смазка пильной цепи

Инерционный тормоз цепи - безопасность оператора

Аккумуляторы в комплекте - можно сразу приступить к работе

Бесщеточный двигатель - высокая мощность и долгий срок службы

Быстрая установка аккумулятора

Высокая экологичность - отсутствие вредных выбросов

Низкий уровень шума

Цепь и шина OREGON

Бесщеточная цепная аккумуляторная пила DENZEL RCS400-36 58610 применяется для валки деревьев и заготовки дров. Работа от аккумулятора обеспечивает независимость от электропитания и мобильность в перемещении по участку. Крепкий хват. Основная и дополнительные рукоятки имеют прорезиненное покрытие для надежного удержания агрегата. Удобство работы. Безынструментальное натяжение цепи позволяет натянуть цепь с помощью поворотного колесика