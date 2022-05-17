В загородном доме или на даче баня всегда является приятным дополнением. Если вы решили, что пора обзавестись такой зоной для отдыха на своем участке, то стоит задуматься о выборе «сердца» бани - печи. В статье расскажем о производителях агрегатов, параметрах выбора и приведем рейтинг печей для бани.

Производители печей для бани

Самыми популярными брендами-производителями печей являются:

Harvia. Предприятие, выпускающее оборудование для бань и саун. В модельном ряду бренда есть электрокаменки и печи на дровах для сауны и бани. Везувий. Первыми в России начали массово изготавливать печи из чугуна. Под маркой производятся и продаются как сами печи для бани, так и множество сопутствующих аксессуаров. Теплодар. У производителя можно приобрести лучшие мангалы, печи, камины и сопутствующее оборудование. В ассортименте представлены электрические, газовые и дровяные печи для бани с возможностью выбора разных опций. Гефест. Марка печного оборудования, производимого компанией «Технолит». Печи «Гефест» выполнены из чугуна и могут отапливать парилку и предбанник разной площади. Радуга. Один из лучших отечественных изготовителей баков, печей для бани, мангалов, котлов и дымоходов. У производителя можно выбрать стальную печь с толщиной стенки 4 или 6 мм. Тепламос. Выпускает печи для бани, которые функционируют на отработанном масле. В процессе оно бездымно испаряется, не загрязняя воздух. Производитель отмечает удобную эксплуатацию и простоту в уходе за теплоагрегатами. Термофор. Компания выпускает банные печи и отопительные устройства, котлы, дымоходы и сопутствующее оборудование. В ассортименте есть как газовые так и дровяные печи для бани, которые лучшим образом впишутся в интерьер. Ферингер. Изготавливает печи для бань, отопления и печи-казаны. У производителя можно выбрать печь как с кожухом, так и без него.

Как выбрать печь для бани?

Выполнение основной функции и удобство пользования печью зависят от нескольких факторов:

Мощности. От мощности зависит способность печи прогреть баню определенной площади и поддерживать температуру. Показатель учитывается из расчета 1 кВт на 1 кубометр пространства. Веса. Вес играет роль при транспортировке и установке печи для бани. Более легкую модель установить будет проще. Но стоит отметить, что более мощные печи, как правило, тяжелее. Материала. Печи для бань чаще всего изготавливаются из стали или чугуна. Чугунные экземпляры более тяжелые, но дольше держат тепло. Если вы решили отдать предпочтение более легкой печи из стали, то знатоки советуют выбирать агрегаты из хромистой стали, так как она в меньшей мере способствует сжиганию кислорода. Массы и качества камней. Чем больше камней в каменке, тем быстрее будет идти прогрев помещения и дольше последующая теплоотдача. Выделяют несколько основных пород камней, которые используются в печах:, габбро - диабаз, талькохлорит, жадеит и кварц. Как правило, каменки вмещают от 10-12 до 100 кг камней. Желаемого качества пара. Печи могут создавать влажный пар, который используется в русской бане, и сухой, характерный для финской сауны. Есть модели, которые могут функционировать как в одном, так и в обоих режимах. Качество пара также зависит от типа каменки: открытые каменки дают более сухой пар, закрытые - влажный. Принципа работы. Производители чаще всего изготавливают электрические, угольные, дровяные или газовые печи для бани. Принцип работы Картинка Способ образования тепловой энергии Дровяная Дровяная банная печь При горении дров Угольная Угольная банная печь При тлении углей Электрическая

Электрическая банная печь При нагреве ТЭНа Газовая Газовая банная печь При сжигании газа Габаритов. Самыми массивными обычно бывают чугунные или стальные дровяные печи, но если пространство бани не позволяет разместить такое устройство, то лучше выбрать более компактный электрический аналог. Размера топки. Актуальный критерий для дровяных печей. Чем больше и глубже топка, тем больше дров она сможет вместить. Объема зольника. Если вы рассчитываете на длительный отдых в бане, то лучше отдать предпочтение печи с большим зольником. Расположения тоннеля для закладки дров. Если дрова будут закладываться в парной, то достаточно небольшого канала, а чтобы не приносить дрова из предбанника или не хранить их в парной, рекомендуется приобрести печь для бани с выводом. Наличия встроенного теплообменника. Чтобы выделяемое тепло с дымом не уходило в дымоход, внутри или рядом с печью устанавливают теплообменник. Как правило он представляет собой систему металлических труб с теплоносителем внутри. Прогреваемое печью содержимое теплообменника циркулирует по трубам, задерживая тепло в бане и позволяя экономить ресурсы.

Рейтинг лучших печей для бани

Модель/Характеристика Отапливаемая площадь (кубометр) Тип каменки Толщина металла (мм) Глубина топки (мм) Вес (кг) Цена (руб) Печь Искандер 25 (М) в сетке 25 Закрытая - 400 135 45 000 Банная печь Радуга ПБ-21 25 Открытая 4 620 75 18 950 Банная печь ТЕРМОФОР ГЕЙЗЕР с клапаном 18 Открытая - 595 71,4 30 000 Печь электрическая Harvia Sound M45 Black 6 Открытая - - 16 45 000

Печь Искандер 25 (М) в сетке

Лучшая чугунная печь с каменкой на 200 кг камней.





Достоинства:

Подходит для прогрева просторных парилок до 25 кубометров;

Сделана из чугуна с высокой жароустойчивостью, поэтому долго служит и подходит для интенсивной работы;

Лучшая вместительность каменки в нашем рейтинге - 200 кг;

Нижняя часть каменки оборудована шипами для быстрой теплоотдачи;

Окно в топочной дверце для контроля прогорания дров.

Недостатки:

Вес - 135 кг.

Банная печь Радуга ПБ-21

Оптимальный вариант печки с теплоносителем для просторной парной.





Достоинства:

Глубокая топка на 620 мм позволяет закладывать длинные дрова;

Для прогрева бани площадью до 25 кубометров;

Есть дверца для прочистки дымохода и топки;

Открытая каменка на 50 кг камней способствует быстрому прогреву парилки;

Есть встроенный теплообменник, оптимальный для присоединения бака на 45 л.

Недостатки:

Нет стекла на дверце для наблюдения за топкой.

Банная печь ТЕРМОФОР ГЕЙЗЕР с клапаном

Печь с центральным размещением дымохода для среднего размера парных.





Достоинства:

Глубокая топка на 595 мм;

Каменка вмещает до 55 кг камней, что оптимально для быстрого прогрева парилки площадью до 18 кубометров;

Оснащена встроенным теплообменником для нагрева воды;

Система двойного парообразования для создания легкого пара;

Есть воронка для подливания воды в каменку;

Недостатки:

Нет дверки для прочистки дымохода.

Печь электрическая Harvia Sound M45 Black

Лучший вариант печки со встроенной системой для домашней сауны управления.





Достоинства:

Материал корпуса - нержавеющая сталь, поэтому устройство подходит для частого использования во влажных помещениях;

Открытая каменка на 20 кг камней справляется с обогревом домашней сауны площадью до 6 кубометров;

Для фиксации модели на стене предусмотрено крепление в задней части корпуса;

Управление осуществляется с помощью встроенного пульта.

Недостатки:

Только для небольшой площади.

Лучшие чугунные печи для бани

Модель/Характеристика Отапливаемая площадь (кубометр) Тип каменки Толщина металла (мм) Глубина топки (мм) Вес (кг) Цена (руб) Печь ВЕЗУВИЙ Легенда Ковка 12 (220) 6-14 Открытая - 670 89 33 000 Печь Гроза 18 (М) 18 Закрытая (предусматривает обкладку) - 360 145 45 000 Чугунная банная печь Гефест ЗК18 18 Закрытая - 470 110 60 000 Печь для бани Этна 14 (ДТ-3С) 15 Открытая - 373 56 29 500

Печь ВЕЗУВИЙ Легенда Ковка 12 (220)

Лучшие печи, топ 4 которых представлен в этой категории, открывает агрегат от марки “Везувий”.





Достоинства:

Небольшие габариты позволяют печи без труда протопить помещение от 6 до 14 кубометров;

Топка печи герметична благодаря использованию в конструкции керамического шнура;

Надежность крепления деталей при помощи болтов;

С помощью жаропрочного стекла в дверце можно следить за горением дров;

Кожух для вентиляции окрашен термостойким ЛКП;

Благодаря открытой каменке быстро протапливает помещение.

Недостатки:

Вес - 89 кг.

Печь Гроза 18 (М)

Один из лучших в рейтинге вариантов теплоемкой печи для среднего размера парных, который по праву входит в наш топ печей для дачной бани.





Достоинства:

Изготовлена из лучшего легированного чугуна;

Выступы на каменке для быстрого нагрева камней;

Шипы из чугуна в нижней части каменки для лучшей теплоотдачи и быстрого испарения воды;

Естественная конвекция позволяет не загрязняться стеклу на дверце топки;

Прогревает парилки площадью до 18 кубометров;

Малые габариты позволяют разместить печь в небольшой парной.

Недостатки:

Вес - 145 кг.

Чугунная банная печь Гефест ЗК18

Самая дорогая печь для бани в этой категории рейтинга лучших.





Достоинства:

Предполагает использование как для русской бани, так и для сауны;

Удлиняемый портал позволяет производить подачу дров из предбанника;

Ребристая поверхность каменки для лучшего прогрева камней;

Конвекционное устройство с дожиганием газов и гашением пламени увеличивает КПД;

Отапливание помещений до 18 кубометров;

Сетка способна разместить камни массой до 160 кг.

Недостатки:

Вес - 110 кг.

Печь для бани Этна 14 (ДТ-3С)

Компактная печь, замыкающая эту категорию рейтинга. Она хорошо подойдет для бани на даче или в загородном доме.





Достоинства:

Выносная конструкция для подачи дров позволяет топить печь из соседнего смежного помещения;

С помощью стекла в топке можно контролировать процесс сгорания дров;

Лучшая легковесная печь в этой категории рейтинга (56 кг);

В каменку можно уложить камни с суммарным весом до 90 кг;

Необычный дизайн сделает печь частью интерьера парной.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие печи для бани с теплообменником

Банная печь РАДУГА ПБ-11 6мм

Дровяная печь в дачной парилке не должна занимать много места. Вот неплохой вариант печи для средних размеров парной с возможностью подключения бака для воды.





Достоинства:

Выполнена из стали толщиной 6 мм, что способствует длительной теплоотдаче;

Прочистная дверка позволяет своевременно очищать топку от копоти и пепла;

Способна прогреть помещение до 20 м³ при вместимости каменки до 40 кг;

Открытый тип каменки для быстрой теплоотдачи;

Теплообменник можно подключить к внешнему баку для нагрева воды;

Конструкция корпуса позволяет создавать циркуляцию воздуха в печи.

Недостатки:

Нет стекла для контроля топки.

Банная печь РАДУГА ПБ-22

Печь для бани с самой лучшей в этой категории рейтинга отапливаемой площадью и глубиной топки.





Достоинства:

Особая конструкция печи позволяет производить повторное дожигание газов, что повышает КПД печи;

Печь быстро прогревает помещение за счет высокой вместимости каменки (50 кг);

Вывод теплообменника возможен с трех сторон, что облегчает установку устройства;

Конструкция самой печи и дымохода позволяют сохранять тепло и создавать тягу, препятствующую образованию сажи;

Пространство между кожухом и печью создает дополнительную циркуляцию теплого воздуха, поэтому парная прогревается быстрее;

Глубина топки 620 мм позволяет закладывать длинные дрова.

Недостатки:

Нет прочистной дверки.

Банная печь РАДУГА ПБ-11Б

Лучшие печи дровяные для дачи должны быть надежными и быстро прогревать помещение, как эта модель из толстостенной стали с открытой каменкой.





Достоинства:

Комплектуется зольным ящиком для сбора отходов сжигания дров;

Предусматривает подсоединение навесного бака объемом 45 литров для прогрева воды;

Толстая сталь (6 мм) для быстрого отапливания помещения;

Способна протопить парную площадью до 20 м³;

Открытая каменка вмещает до 40 кг камней, а отверстия на ее корпусе способствую равномерной теплоотдаче;

Для очистки от сажи дымохода и топки предусмотрена прочистная дверка.

Недостатки:

Не выявлено.

Банная печь РАДУГА ПБ-11 4мм

Самые популярные дровяные печи для бани имеют бюджетную стоимость и небольшой вес, как эта модель нашего рейтинга.





Достоинства:

Равномерная теплоотдача за счет сетчатой конструкции каменки, которая вмещает до 40 кг камней;

Выносная топка позволяет производить закладку дров из смежного помещения;

К печи можно подключить бак для нагрева воды;

Установку печи упрощает возможность вывести теплообменник с трех сторон;

Перенаправление потоков теплого воздуха благодаря особой конструкции кожуха;

Небольшой вес в 51 кг упрощает монтаж.

Недостатки:

Нет стекла на дверце топки.

Лучшие стальные печи для бани

Банная печь РАДУГА ПБ-31Б

Хорошая печь для бани с большим баком, равномерным распределением тепла и лучшей вместительной каменкой.





Достоинства:

Способна протопить парную до 30 кубометров, что является самым лучшим показателем этой категории рейтинга;

Вместительная каменка на 60 кг камней будет долго отдавать тепло даже после сгорания дров;

В задней части корпуса можно закрепить бак на 55л, что избавляет от трат на выносную конструкцию для нагрева и позволяет обеспечить быстрый доступ к воде;

Выполнена из стали, поэтому быстро прогревается.

Недостатки:

Нет стекла для наблюдения за топкой;

Нет прочистной дверцы.

Банная печь РАДУГА ПБ-10

Эта модель по праву входит в наш рейтинг лучших. Покупатели печи отмечают быстрый прогрев помещения, большое количество пара и легкую встраиваемость в интерьер бани.





Достоинства:

Небольшая печь, которая без труда протопит парную до 15 м³;

Каменка вмещает 20 кг камней, а ее кожух с перфорацией способствует равномерной отдаче тепла и быстрому прогреву;

Топка с выносом позволяет закладывать дрова из смежной комнаты отдыха;

Зазор между топкой и кожухом способствует дополнительному прогреванию камней и помещения.

Недостатки:

Нет дверки для прочистки.

Банная печь РАДУГА ПБ-21Б

Мощная печь для бани, которую легко установить.





Достоинства:

Для установки бака требуется нехитрый демонтаж кожуха;

Возможность установки бака на боковую сторону печи снижает затраты на приобретение труб и соединителей;

Легкость монтажа за счет возможности установки бака сзади, справа или слева;

Глубокая открытая каменка с перфорированным кожухом вмещает до 50 кг камней и способствует равномерному прогреву воздуха;

Способна прогреть просторную парную в 25 кубометров;

Эффективно справляется со своей задачей даже в холодную погоду.

Недостатки:

Нет стекла на дверце для контроля топки;

Тонкий верхний лист топки.

Банная печь Радуга ПБ-23Б

Покупатели отмечают хороший равномерный прогрев и отсутствие необходимости частой прочистки дымохода этой печи для бани.





Достоинства:

Возможность крепления навесного бака позволяет сэкономить на трубах для вывода;

За счет закрытой каменки камни прогреваются одинаково равномерно и долго отдают тепло;

У каменки есть две дверцы для подливания воды, а ее отделенность от топки позволяет получать “чистый” пар;

Для лучшей теплоотдачи предусмотрен кожух с конвекцией и изолированный дымоход;

Справится с прогреванием парной до 25 кубометров.

Недостатки:

Нет стекла для наблюдения за топкой.

Лучшие печи для финской бани

Модель/Характеристика Отапливаемая площадь (кубометр) Тип каменки Толщина металла (мм) Глубина топки (мм) Вес (кг) Цена (руб) Печь электрическая Harvia Vega Compact BC23 2,5 Открытая - Нет 7 34 000 Печь TMF Тунгуска 2017 Inox ДА терракота 18 Открытая 3 Нет 47,5 23 500 Печь электрическая Harvia Cilindro PC70E (без пульта) 6-10 Открытая - Нет 10 37 000 Электрокаменка SteamSib 3 (1.1.) 5-9 Открытая - Нет 12,5 16 500

Печь электрическая Harvia Vega Compact BC23

Неплохой вариант печи из нержавеющей стали для домашней сауны.





Достоинства:

Оптимальна для прогрева небольшой сауны площадью до 2,5 кубометров;

За счет открытой каменки, которая вмещает до 12 кг камней можно управлять температурой воздуха;

Печь компактна, поэтому устанавливается на стену, не занимая место на полу в небольшой парилке;

Материал корпуса - нержавеющая сталь, которая предотвращает коррозию при длительной работе во влажном помещении;

Панель управления находится в передней части корпуса и имеет два регулятора: таймер для экономии электроэнергии и термостат для установки нужной температуры;

Небольшой вес 7 кг упрощает монтаж устройства.

Недостатки:

Только для небольших помещений.

Печь TMF Тунгуска 2017 Inox ДА терракота

Модель, которую производитель усовершенствовал в 2017 году. Новая печь для бани отличается повышенной жесткостью и внешним армированием дна каменки.





Достоинства:

Возможность топить помещения от 8 до 18 кубометров, что позволяет прогреть не только парную, но и смежные комнаты;

Сделана из жаропрочной стали с добавлением хрома, которая увеличивает срок службы печи и излучает жар, не сжигающий кислород;

Для удобства очистки печи от остатков дров предусмотрен зольник под топкой;

Наличие кожуха-конвектора создает дополнительную циркуляцию воздуха и длительное сохранение тепла;

Плоский под при работе печи покрывается золой, что препятствует его прогоранию;

Центральное расположение дымохода упрощает монтаж и позволяет лучше защитить стены и потолок от возгораний;

Топка не содержит швов и болтовых соединений поэтому более устойчива при длительной эксплуатации.

Недостатки:

Нет стекла для наблюдения за горением дров.

Печь электрическая Harvia Cilindro PC70E

Печи для бани, которые входят в топ лучших, должны быть максимально компактны, как эта модель с высокой каменкой.





Достоинства:

Мощности 6,8 кВт достаточно, чтобы прогреть парную площадью от 6 до 10 кубометров;

Компактная, но при этом вместительная конструкция каменки не займет много места в парной и обеспечит легкий доступ к камням;

Корпус и решетка каменки выполнены из нержавеющей стали, поэтому печь устойчива к работе при повышенной влажности;

В нижней части печи предусмотрены устойчивые ножки;

Небольшой вес в 10 кг способствует простоте перевозки и установки печи с пустой каменкой.

Недостатки:

Нет пульта управления.

Электрокаменка SteamSib 3 (1.1.)

Лучшая печь для бани с сухим паром, которая имеет вместительную каменку и подойдет для небольшой сауны.





Достоинства:

Прогревает небольшие банные помещения от 5 до 9 кубометров;

Благодаря компактным габаритам и настенному креплению печь не займет много места в парной;

Корпус изготовлен из нержавеющей стали, поэтому вполне выдержит длительную эксплуатацию во влажном помещении;

Каменка вмещает камни весом до 20 кг;

Электрический тип питания не требует закупки и подготовки дров;

Небольшой вес изделия с пустой каменкой способствует легкой перевозке и установке.

Недостатки:

Нет пульта управления в комплекте.

Лучшие электрические печи для бани

Модель/Характеристика Отапливаемая площадь (кубометр) Тип каменки Толщина металла (мм) Мощность (кВт) Вес (кг) Цена (руб) Электрокаменка Примавольта, черная бронза 8-12 Открытая - 9 - 22 600 Электрическая печь Karina Nova 10E 10-14 Открытая - 10 13 36 000 Печь электрическая Harvia Delta D23 1,3 - 2,5 Открытая - 2,3 8 47 000 Печь электрическая Harvia Vega BC80 7-12 Открытая - 8 11 44 400

Электрокаменка Примавольта (черная бронза)

Надежная печь в баню с высокой мощностью и настенным креплением.





Достоинства:

Быстро прогревает парильное помещение за счет мощности 9 кВт;

Каменка вмещает камни массой до 50 кг, поэтому даже при отключенном электричестве печь еще долго будет греть парилку;

Рассчитана на небольшую парную в домашней или дачной бане площадью от 8 до 12 кубометров;

ТЭНы электрокаменки сделаны из нержавеющей стали, которая устойчива к высоким температурам;

Компактная конструкция крепится на стену при помощи кронштейна, позволяя сэкономить место в небольшой парной;

Электрический тип питания не требует закупки и колки дров, что облегчает подготовку к принятию процедуры.

Недостатки:

Нет пульта управления в комплекте.

Электрическая печь Karina Nova 10E

При компактном размере данная модель позволяет сэкономить пространство в парной бани, но вместе с тем обеспечить качественный и длительный прогрев.





Достоинства:

Прогревает небольшую парную площадью от 10 до 14 кубометров;

За счет самой высокой мощности (10 кВт) и одной из лучших по вместительности каменки в нашем рейтинге (100 кг камней) печь быстро прогревает помещение и долго остывает;

Модель устанавливается на ножки, что позволяет установить печь даже на неровном полу;

В нижней части корпуса имеется емкость для воды на 3 литра для генерирования пара;

Может использоваться как для бани, так и для финской сауны;

Корпус сделан из нержавеющей стали, поэтому печь может длительно использоваться при большой влажности.

Недостатки:

Требует подключения к сети в 380 В, которую часто приходится делать дополнительно.

Печь электрическая Harvia Delta D23

Если вы хотите создать в своем доме небольшую парную, то к этой модели определенно стоит присмотреться.





Достоинства:

Способна прогреть небольшую домашнюю сауну площадью до 2,5 кубометров;

Мощности 2,3 кВт достаточно, чтобы быстро прогреть 12 кг камней;

Модель имеет обтекаемую форму, поэтому легко устанавливается как в угол, так и на стену при помощи кронштейна в задней части корпуса;

Открытая каменка способствует быстрой теплоотдаче;

Блок управления, встроенный в корпус, позволяют устанавливать необходимую температуру в помещении;

Может работать от бытовой сети, поэтому проста в установке и не требует длительной подготовки к использованию;

Небольшой вес 8 кг способствует легкой транспортировке и установке печи.

Недостатки:

Только для небольших помещений.

Печь электрическая Harvia Vega BC80

Данная печь электрическая, которая замыкает наш рейтинг, станет полезной в домашней бане.





Достоинства:

Мощность 8 кВт обеспечивает быстрое нагревание камней весом 20 кг;

Оптимальна для небольших парилок площадью от 7 до 12 кубометров;

Стойкий к коррозии и нагреву корпус из нержавеющей стали;

Симметричные грани корпуса позволяют монтировать агрегат с обеих сторон, а компактные размеры экономят пространство в парилке;

В верхней части корпуса расположен термостат и таймер, поэтому пользователь может устанавливать температуру нагрева помещения и экономить электроэнергию;

Открытая каменка для быстрого наргева помещения;

Небольшой вес с пустой каменкой (11 кг).

Недостатки:

Питается от сети 380 В, которую часто нужно организовывать дополнительно.

Полезные советы при выборе печи

«Какую печь для бани все-таки выбрать?» .Ответ на этот вопрос зависит от личных предпочтений покупателя, средств и возможностей. Вот несколько советов, которые помогут приблизиться к решению о покупке той или иной модели: