Банная печь Радуга ПБ-10

Печь для бани РАДУГА ПБ-10 — небольшая печь с открытой каменкой. Идеальна для парных площадью до 15 м², и бочкообразных бань. Дымовые каналы расположены горизонтально, что позволяет камням разогреться плавно, быстро и равномерно. Печь поддерживает до сорока килограмм камней. Вода с РАДУГА ПБ-10 нагревается в кратчайшие сроки: достигается это при помощи теплообменника, что пристроен на дымовую трубу. Воздух циркулирует одинаковым, ровным потоком на протяжении всего использования благодаря зазору между кожухом и топкой. Воздушный поток обеспечивает дополнительную функцию сохранения тепла. Верхняя часть печи имеет перфорацию, создающую плотный, чистый горячий пар. Купить банную печь РАДУГА ПБ-10 — значит иметь сауну с паром, похожим на облака, и наслаждаться отдыхом без лишних временных затрат.

Преимущества