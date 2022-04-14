Банная печь Радуга ПБ-10
Арт. X16911057
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для русской бани
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Каменка
|открытая/сетка
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- Печь для бани РАДУГА ПБ-10 — небольшая печь с открытой каменкой. Идеальна для парных площадью до 15 м², и бочкообразных бань. Дымовые каналы расположены горизонтально, что позволяет камням разогреться плавно, быстро и равномерно. Печь поддерживает до сорока килограмм камней. Вода с РАДУГА ПБ-10 нагревается в кратчайшие сроки: достигается это при помощи теплообменника, что пристроен на дымовую трубу. Воздух циркулирует одинаковым, ровным потоком на протяжении всего использования благодаря зазору между кожухом и топкой. Воздушный поток обеспечивает дополнительную функцию сохранения тепла. Верхняя часть печи имеет перфорацию, создающую плотный, чистый горячий пар. Купить банную печь РАДУГА ПБ-10 — значит иметь сауну с паром, похожим на облака, и наслаждаться отдыхом без лишних временных затрат.
Преимущества
- Функциональность
- Компактность
- Быстрый нагрев без хлопот
- Идеальная температура
- Сохранение тепла на длительное время
- Неземной отдых