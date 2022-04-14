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Банная печь Радуга ПБ-10
5.0
1
Найти аналог
Дровяные печи
    Банная печь Радуга ПБ-10
    Арт. X16911057
    5.0
    1
    Банная печь Радуга ПБ-10

      Банная печь Радуга ПБ-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16911057
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Радуга
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для русской бани
      Каменка
      		открытая/сетка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Печь для бани РАДУГА ПБ-10 — небольшая печь с открытой каменкой. Идеальна для парных площадью до 15 м², и бочкообразных бань. Дымовые каналы расположены горизонтально, что позволяет камням разогреться плавно, быстро и равномерно. Печь поддерживает до сорока килограмм камней. Вода с РАДУГА ПБ-10 нагревается в кратчайшие сроки: достигается это при помощи теплообменника, что пристроен на дымовую трубу. Воздух циркулирует одинаковым, ровным потоком на протяжении всего использования благодаря зазору между кожухом и топкой. Воздушный поток обеспечивает дополнительную функцию сохранения тепла. Верхняя часть печи имеет перфорацию, создающую плотный, чистый горячий пар. Купить банную печь РАДУГА ПБ-10 — значит иметь сауну с паром, похожим на облака, и наслаждаться отдыхом без лишних временных затрат.

        Преимущества

        • Функциональность
        • Компактность
        • Быстрый нагрев без хлопот
        • Идеальная температура
        • Сохранение тепла на длительное время
        • Неземной отдых