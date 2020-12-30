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Банная печь Радуга ПБ-11Б
5.0
1
13 200 ₽
Дровяные печи
  • Персональная скидка
Банная печь Радуга ПБ-11Б
Арт. X13050222
5.0
1
Банная печь Радуга ПБ-11Б
Банная печь Радуга ПБ-11Б
  • Персональная скидка
Банная печь Радуга ПБ-11Б
Банная печь Радуга ПБ-11Б

Банная печь Радуга ПБ-11Б

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13 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 950 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. X13050222
5.0
1

Характеристики

Производитель
Радуга
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Назначение
для дачи
Каменка
открытая/сетка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 950 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Печь банная под навесной бак Радуга ПБ-11Б используется для саун, бань и парильных помещений для отдыха. Она удобна своей универсальной установкой, простотой монтажа и безопасностью применения даже на небольших площадях. Печь изготовлена из легкого и не подвергающегося ржавлению металла, что повышает ее износостойкость. Печь банная сталь 4 мм легко регулирует степень нагрева камней, сохраняет тягу длительное время без дополнительных средств.

    Преимущества

    • Просто устанавливается
    • Быстро нагревает камни
    • Долго хранит тепло
    • Обеспечивает густой пар
    • Не требует специального ухода