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Банная печь Радуга ПБ-11Б
Арт. X13050222
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для дачи
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Каменка
|открытая/сетка
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- Печь банная под навесной бак Радуга ПБ-11Б используется для саун, бань и парильных помещений для отдыха. Она удобна своей универсальной установкой, простотой монтажа и безопасностью применения даже на небольших площадях. Печь изготовлена из легкого и не подвергающегося ржавлению металла, что повышает ее износостойкость. Печь банная сталь 4 мм легко регулирует степень нагрева камней, сохраняет тягу длительное время без дополнительных средств.
Преимущества
- Просто устанавливается
- Быстро нагревает камни
- Долго хранит тепло
- Обеспечивает густой пар
- Не требует специального ухода