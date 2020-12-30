Банная печь Радуга ПБ-11Б

Печь банная под навесной бак Радуга ПБ-11Б используется для саун, бань и парильных помещений для отдыха. Она удобна своей универсальной установкой, простотой монтажа и безопасностью применения даже на небольших площадях. Печь изготовлена из легкого и не подвергающегося ржавлению металла, что повышает ее износостойкость. Печь банная сталь 4 мм легко регулирует степень нагрева камней, сохраняет тягу длительное время без дополнительных средств.

Преимущества