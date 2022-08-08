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Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020
Арт. X3031205
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|110х43x25
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Портативный
|Да
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- Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020 предназначен для оперативного производственного измерения и контроля влажности древесины и строительных материалов (бетон, гипс, стяжка). Прибор можно использовать в лабораторных, производственных и натурных условиях.
Преимущества
- Измерение влажности на глубине до 20 мм без нарушения целостности проверяемой поверхности
- Высокая производительность контроля
- Быстрое измерение содержания влаги по всему периметру изделия
- Подтвержденная лабораторными исследованиями точность измерений
- Внесен в Государственный реестр средств измерений