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Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020
5.0
3
6 990 ₽
Гигрометры
  • Персональная скидка
Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020
Арт. X3031205
5.0
3
Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020
Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020
Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020
Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020
Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020
Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020
Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020
  • Персональная скидка
Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020
Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020
Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020
Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020
Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020
Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020
Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020

Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020

Дарим скидки за
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6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X3031205
5.0
3

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
110х43x25
Портативный
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020 предназначен для оперативного производственного измерения и контроля влажности древесины и строительных материалов (бетон, гипс, стяжка). Прибор можно использовать в лабораторных, производственных и натурных условиях.

    Преимущества

    • Измерение влажности на глубине до 20 мм без нарушения целостности проверяемой поверхности
    • Высокая производительность контроля
    • Быстрое измерение содержания влаги по всему периметру изделия
    • Подтвержденная лабораторными исследованиями точность измерений
    • Внесен в Государственный реестр средств измерений