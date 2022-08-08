Преимущества

Измерение влажности на глубине до 20 мм без нарушения целостности проверяемой поверхности

Высокая производительность контроля

Быстрое измерение содержания влаги по всему периметру изделия

Подтвержденная лабораторными исследованиями точность измерений

Внесен в Государственный реестр средств измерений

Влагомер древесины и бетона Condtrol Hydro-Tec 3-14-020 предназначен для оперативного производственного измерения и контроля влажности древесины и строительных материалов (бетон, гипс, стяжка). Прибор можно использовать в лабораторных, производственных и натурных условиях.