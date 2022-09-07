Печь отопительная Радуга ПО-2

Особенность печи ПО-2 состоит в обратном использовании конвективных труб, заключающемся в принципиальной замене мест теплоносителя (горячие дымовые газы) и нагреваемой среды (воздух в помещении). Дымовые газы движутся по дымовым каналам внутри трубы, отдавая тепловую энергию наружной поверхностью трубы.

Преимущества