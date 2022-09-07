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Печь отопительная Радуга ПО-2
5.0
1
Найти аналог
Дровяные печи
    Печь отопительная Радуга ПО-2
    Арт. X13050233
    5.0
    1
    Печь отопительная Радуга ПО-2

    Печь отопительная Радуга ПО-2

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X13050233
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Радуга
    Материал топки
    		сталь
    Прочистная дверка
    		Нет
    Глубина топки, мм
    		600
    Цвет
    		черный
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Особенность печи ПО-2 состоит в обратном использовании конвективных труб, заключающемся в принципиальной замене мест теплоносителя (горячие дымовые газы) и нагреваемой среды (воздух в помещении). Дымовые газы движутся по дымовым каналам внутри трубы, отдавая тепловую энергию наружной поверхностью трубы.

      Преимущества

      • Система двухуровневого трехрядного дымохода имеет максимальную площадь теплоотдачи, высокую скорость прохождения горячего воздуха между слоями и рядами, что приводит к быстрому нагреву помещения
      • Специальный безопасный кожух с помощью наклонных жалюзи придает мощному конвекторному потоку направление