Печь отопительная Радуга ПО-2
Арт. X13050233
Характеристики
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Производитель
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Материал топки
|сталь
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Прочистная дверка
|Нет
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Глубина топки, мм
|600
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Цвет
|черный
- Особенность печи ПО-2 состоит в обратном использовании конвективных труб, заключающемся в принципиальной замене мест теплоносителя (горячие дымовые газы) и нагреваемой среды (воздух в помещении). Дымовые газы движутся по дымовым каналам внутри трубы, отдавая тепловую энергию наружной поверхностью трубы.
Преимущества
- Система двухуровневого трехрядного дымохода имеет максимальную площадь теплоотдачи, высокую скорость прохождения горячего воздуха между слоями и рядами, что приводит к быстрому нагреву помещения
- Специальный безопасный кожух с помощью наклонных жалюзи придает мощному конвекторному потоку направление