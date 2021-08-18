Банная печь Радуга ПБ-23Б под навесной бак 45 л

Преимущества

Закрытый тип каменки обеспечивает чистый поток пара

Кожух-конвектор для лучшего отвода тепла и прогрева парилки

Установка теплообменника ¾ дюйма возможна с 3 сторон

Дверка каменки находится с нужной вам стороны (слева или справа)

РАДУГА ПБ-23Б 45л – это печь для маленькой бани объемом 20-25 м3. Материал печи – сталь. Толщина стен топки и корпуса 4 мм. Благодаря каменке закрытого типа глубине топки 62 см и 40 килограммам камней равномерный и быстрый прогрев парилки вам обеспечен. Нагревает воду в 45-литровом навесном баке (бак в комплектацию не входит). РАДУГА ПБ-23Б имеет камеру, изолированную от топки, дыма, копоти. Благодаря этому через дверку каменки выходит пар без неприятного запаха. Проходящий через эту же камеру дымоход диаметром 115 мм с контролем подачи воздуха является дополнительным источником тепла и позволяет тратить меньше дров.