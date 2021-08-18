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Банная печь Радуга ПБ-23Б под навесной бак 45 л
4.7
3
Найти аналог
Дровяные печи
    Банная печь Радуга ПБ-23Б под навесной бак 45 л
    Арт. X13050228
    4.7
    3
    Банная печь Радуга ПБ-23Б под навесной бак 45 л

      Банная печь Радуга ПБ-23Б под навесной бак 45 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13050228
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Радуга
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для парилки
      Каменка
      		открытая/сетка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • РАДУГА ПБ-23Б 45л – это печь для маленькой бани объемом 20-25 м3. Материал печи – сталь. Толщина стен топки и корпуса 4 мм. Благодаря каменке закрытого типа глубине топки 62 см и 40 килограммам камней равномерный и быстрый прогрев парилки вам обеспечен. Нагревает воду в 45-литровом навесном баке (бак в комплектацию не входит). РАДУГА ПБ-23Б имеет камеру, изолированную от топки, дыма, копоти. Благодаря этому через дверку каменки выходит пар без неприятного запаха. Проходящий через эту же камеру дымоход диаметром 115 мм с контролем подачи воздуха является дополнительным источником тепла и позволяет тратить меньше дров.

        Преимущества

        • Закрытый тип каменки обеспечивает чистый поток пара
        • Кожух-конвектор для лучшего отвода тепла и прогрева парилки
        • Установка теплообменника ¾ дюйма возможна с 3 сторон
        • Дверка каменки находится с нужной вам стороны (слева или справа)