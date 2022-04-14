Банная печь Радуга ПБ-31Б под навесной бак 55 л

Преимущества

Выносной тоннель позволяет топить печь через перекрытие

У банной печи Радуга ПБ-31Б есть возможность использовать навесной бак на 50л, бак устанавливается сзади

Выполнена из конструкционной стали

Модель оснащена топочной дверкой ДТ-3(Б) и прочистной дверкой ДПР (Б) Балезинского завода

Банная печь Радуга ПБ-31б толщиной метала 4мм это одна из лучших печей по соотношению цена и качество. Бак у данной печи навешивается только сзади. С навесным баком печь более универсальна в установке (отсутствие трубопроводов). Бак в комплект не входит.