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Банная печь Радуга ПБ-31Б под навесной бак 55 л
5.0
1
17 420 ₽
18 200 ₽
Дровяные печи
    Банная печь Радуга ПБ-31Б под навесной бак 55 л
    Арт. X13050230
    5.0
    1
    Банная печь Радуга ПБ-31Б под навесной бак 55 л
    Банная печь Радуга ПБ-31Б под навесной бак 55 л
      Банная печь Радуга ПБ-31Б под навесной бак 55 л
      Банная печь Радуга ПБ-31Б под навесной бак 55 л

      Банная печь Радуга ПБ-31Б под навесной бак 55 л

      • -780 ₽
      17 420 ₽
      18 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 961 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
      Арт. X13050230
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Радуга
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для русской бани
      Каменка
      		открытая/сетка
      Все характеристики
      • -780 ₽
      17 420 ₽
      18 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 961 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Банная печь Радуга ПБ-31б толщиной метала 4мм это одна из лучших печей по соотношению цена и качество. Бак у данной печи навешивается только сзади. С навесным баком печь более универсальна в установке (отсутствие трубопроводов). Бак в комплект не входит.

        Преимущества

        • Выносной тоннель позволяет топить печь через перекрытие
        • У банной печи Радуга ПБ-31Б есть возможность использовать навесной бак на 50л, бак устанавливается сзади
        • Выполнена из конструкционной стали
        • Модель оснащена топочной дверкой ДТ-3(Б) и прочистной дверкой ДПР (Б) Балезинского завода