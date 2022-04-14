Банная печь Радуга ПБ-31Б под навесной бак 55 л
Арт. X13050230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для русской бани
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Каменка
|открытая/сетка
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- Банная печь Радуга ПБ-31б толщиной метала 4мм это одна из лучших печей по соотношению цена и качество. Бак у данной печи навешивается только сзади. С навесным баком печь более универсальна в установке (отсутствие трубопроводов). Бак в комплект не входит.
Преимущества
- Выносной тоннель позволяет топить печь через перекрытие
- У банной печи Радуга ПБ-31Б есть возможность использовать навесной бак на 50л, бак устанавливается сзади
- Выполнена из конструкционной стали
- Модель оснащена топочной дверкой ДТ-3(Б) и прочистной дверкой ДПР (Б) Балезинского завода