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Банная речь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник
5.0
2
16 350 ₽
Дровяные печи
  • Персональная скидка
Банная речь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник
Арт. X13050224
5.0
2
Банная речь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник
Банная речь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник
  • Персональная скидка
Банная речь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник
Банная речь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник

Банная речь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник

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16 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 980 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
Арт. X13050224
5.0
2

Характеристики

Производитель
Радуга
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Назначение
для парилки
Каменка
открытая/сетка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 980 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дровяная банная печь Радуга ПБ 21 со встроенным теплообменником стоит выбрать по нескольким причинам. Во-первых, она имеет удобную конструкцию, что очень важно при выборе печи в баню или сауну. Ее теплообменник можно вывести с одной из трех сторон, а это значит, что хлопоты по установке автоматически отпадают. Во-вторых, дымоход печи устроен так, чтобы дым двигался свободно по трубе, и не оседал копотью на стенках. Также создаваемая нужной температурой и сечением каналов печи тяга исключает появление конденсата и смол в трубах, что означает: печь будет очень просто чистить. И в-третьих, наличие зазора между защитным кожухом и нагревательной камерой обеспечивает дополнительный прогрев камней, что позволяет поддерживать температуру в помещении стабильно высокой. Максимальная загрузка печи камнями составляет пятьдесят килограмм, что указывает на то, что время проведенное в парилке будет куда больше обычного. С печью Радуга ПБ 21 любая баня станет любимым видом отдыха.

    Преимущества

    • Равномерно обогревает
    • Долго хранит тепло
    • Не загрязняется
    • Легко монтируется
    • Обеспечивает густой и горячий пар