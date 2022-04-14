Банная речь Радуга ПБ-21 встроенный теплообменник

Дровяная банная печь Радуга ПБ 21 со встроенным теплообменником стоит выбрать по нескольким причинам. Во-первых, она имеет удобную конструкцию, что очень важно при выборе печи в баню или сауну. Ее теплообменник можно вывести с одной из трех сторон, а это значит, что хлопоты по установке автоматически отпадают. Во-вторых, дымоход печи устроен так, чтобы дым двигался свободно по трубе, и не оседал копотью на стенках. Также создаваемая нужной температурой и сечением каналов печи тяга исключает появление конденсата и смол в трубах, что означает: печь будет очень просто чистить. И в-третьих, наличие зазора между защитным кожухом и нагревательной камерой обеспечивает дополнительный прогрев камней, что позволяет поддерживать температуру в помещении стабильно высокой. Максимальная загрузка печи камнями составляет пятьдесят килограмм, что указывает на то, что время проведенное в парилке будет куда больше обычного. С печью Радуга ПБ 21 любая баня станет любимым видом отдыха.

Преимущества