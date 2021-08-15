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Банная печь Радуга ПБ-21Б под навесной бак 45 л
4.3
3
15 350 ₽
Дровяные печи
  • Персональная скидка
Банная печь Радуга ПБ-21Б под навесной бак 45 л
Арт. X13050225
4.3
3
Банная печь Радуга ПБ-21Б под навесной бак 45 л
Банная печь Радуга ПБ-21Б под навесной бак 45 л
  • Персональная скидка
Банная печь Радуга ПБ-21Б под навесной бак 45 л
Банная печь Радуга ПБ-21Б под навесной бак 45 л

Банная печь Радуга ПБ-21Б под навесной бак 45 л

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15 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 749 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X13050225
4.3
3

Характеристики

Производитель
Радуга
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Назначение
для русской бани
Каменка
открытая/сетка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
15 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 749 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Печь Радуга ПБ 21б прекрасно подойдет для уютной скандинавской парилки, жаркой русской бани или расслабляющей турецкой сауны. Она легко помещается в малых пространствах и отапливает помещения площадью до двадцати пяти метров². Печка с открытой каменкой будет превосходно творить пар и хранить тепло в парильной комнате. Ее монтаж не займет много времени, а отсек для дров порадует своим объемом. К печи можно подсоединить и бак для воды на сорок пять литров, чтобы принятие душа после бани было менее экстремальным, в отличие от купания в снегу. Кожух печи Радуга ПБ 21б имеет перфорационные отверстия, за счет которых происходит равномерный разогрев воздуха, ускоряется обмен тепла в парилке и уменьшается риск перегрева каменки. Дымоход печи собирается таким образом, что сажа, грязь и смолы не оседают на поверхности трубы, поэтому печку можно очистить, не затрачивая много времени. С печью фирмы Радуга отдых в бане станет не только приятнее, но и проще.

    Преимущества

    • Равномерный прогрев парилки
    • Простой монтаж печи
    • Нет необходимости часто чистить
    • Имеется предохранение от перегрева
    • Быстрый нагрев каменки
    • Компактные размеры
    • Надежный состав деталей