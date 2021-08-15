Банная печь Радуга ПБ-21Б под навесной бак 45 л

Печь Радуга ПБ 21б прекрасно подойдет для уютной скандинавской парилки, жаркой русской бани или расслабляющей турецкой сауны. Она легко помещается в малых пространствах и отапливает помещения площадью до двадцати пяти метров². Печка с открытой каменкой будет превосходно творить пар и хранить тепло в парильной комнате. Ее монтаж не займет много времени, а отсек для дров порадует своим объемом. К печи можно подсоединить и бак для воды на сорок пять литров, чтобы принятие душа после бани было менее экстремальным, в отличие от купания в снегу. Кожух печи Радуга ПБ 21б имеет перфорационные отверстия, за счет которых происходит равномерный разогрев воздуха, ускоряется обмен тепла в парилке и уменьшается риск перегрева каменки. Дымоход печи собирается таким образом, что сажа, грязь и смолы не оседают на поверхности трубы, поэтому печку можно очистить, не затрачивая много времени. С печью фирмы Радуга отдых в бане станет не только приятнее, но и проще.

Преимущества