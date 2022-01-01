Печь банная Радуга ПБ-21

Преимущества

Расчетное сечение каналов и надлежащая температура создают тягу, препятствующую образованию конденсата и смол в дымовой трубе

Имеющийся зазор между печью и защитным кожухом образует канал, который увеличивает скорость конвекционных потоков, что ведет к скорейшему обогреву помещения, дополнительному нагреву камней, а также отводу тепла с раскаленных поверхностей, исключая перекаливание, губительное как для металла, так и для здоровья

Печь с открытой каменкой и встроенным теплообменником, который может быть выведен с одной из трех сторон печи. Конструкция системы дымохода обеспечивает равномерный нагрев каменки, свободное движение дымовых газов, что исключает надобность чистки печи от сажи.