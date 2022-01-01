Печь банная Радуга ПБ-21
Арт. X16911070
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для дачи
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Каменка
|открытая/сетка
- Печь с открытой каменкой и встроенным теплообменником, который может быть выведен с одной из трех сторон печи. Конструкция системы дымохода обеспечивает равномерный нагрев каменки, свободное движение дымовых газов, что исключает надобность чистки печи от сажи.
Преимущества
- Расчетное сечение каналов и надлежащая температура создают тягу, препятствующую образованию конденсата и смол в дымовой трубе
- Имеющийся зазор между печью и защитным кожухом образует канал, который увеличивает скорость конвекционных потоков, что ведет к скорейшему обогреву помещения, дополнительному нагреву камней, а также отводу тепла с раскаленных поверхностей, исключая перекаливание, губительное как для металла, так и для здоровья