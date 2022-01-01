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Печь банная Радуга ПБ-21
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Дровяные печи
    Печь банная Радуга ПБ-21
    Арт. X16911070
    Печь банная Радуга ПБ-21
    Печь банная Радуга ПБ-21
      Печь банная Радуга ПБ-21
      Печь банная Радуга ПБ-21

      Печь банная Радуга ПБ-21

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16911070

      Характеристики

      Производитель
      		Радуга
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для дачи
      Каменка
      		открытая/сетка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Печь с открытой каменкой и встроенным теплообменником, который может быть выведен с одной из трех сторон печи. Конструкция системы дымохода обеспечивает равномерный нагрев каменки, свободное движение дымовых газов, что исключает надобность чистки печи от сажи.

        Преимущества

        • Расчетное сечение каналов и надлежащая температура создают тягу, препятствующую образованию конденсата и смол в дымовой трубе
        • Имеющийся зазор между печью и защитным кожухом образует канал, который увеличивает скорость конвекционных потоков, что ведет к скорейшему обогреву помещения, дополнительному нагреву камней, а также отводу тепла с раскаленных поверхностей, исключая перекаливание, губительное как для металла, так и для здоровья