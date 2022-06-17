Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
Арт. О00000013518
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Посадочный диаметр, мм
|23
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Цвет
|черный
- Фреза Гусиные лапки (2 шт; шестигранник 23 мм) для МК-7000/МК-7500/МК-8000 Huter 71/3/52 совместима с мотоблоками Huter МК-7000, МК 7000С, МК-7500, МК7500-10, МК-8000В, МК-8000 и МК-8000 Big Foot, а также с другими мотоблоками со ступицей под шестигранник 23 мм.
Преимущества
- Благодаря треугольной форме концов ножей обеспечивается достаточное крошение и перемешивание почвы
- Сплошная конфигурация обеспечивает прочность фрезы при работе на твердом грунте, целине
- Подходит для работы с участками земли с крупными комьями