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Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
4.0
2
Найти аналог
Фрезы для мотоблоков
    Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
    Арт. О00000013518
    4.0
    2
    Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
    Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
    Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
      Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
      Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
      Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)

      Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013518
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Посадочный диаметр, мм
      		23
      Цвет
      		черный
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза Гусиные лапки (2 шт; шестигранник 23 мм) для МК-7000/МК-7500/МК-8000 Huter 71/3/52 совместима с мотоблоками Huter МК-7000, МК 7000С, МК-7500, МК7500-10, МК-8000В, МК-8000 и МК-8000 Big Foot, а также с другими мотоблоками со ступицей под шестигранник 23 мм.

        Преимущества

        • Благодаря треугольной форме концов ножей обеспечивается достаточное крошение и перемешивание почвы
        • Сплошная конфигурация обеспечивает прочность фрезы при работе на твердом грунте, целине
        • Подходит для работы с участками земли с крупными комьями