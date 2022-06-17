Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)

Преимущества

Благодаря треугольной форме концов ножей обеспечивается достаточное крошение и перемешивание почвы

Сплошная конфигурация обеспечивает прочность фрезы при работе на твердом грунте, целине

Подходит для работы с участками земли с крупными комьями

Фреза Гусиные лапки (2 шт; шестигранник 23 мм) для МК-7000/МК-7500/МК-8000 Huter 71/3/52 совместима с мотоблоками Huter МК-7000, МК 7000С, МК-7500, МК7500-10, МК-8000В, МК-8000 и МК-8000 Big Foot, а также с другими мотоблоками со ступицей под шестигранник 23 мм.