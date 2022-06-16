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Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000, 2 шт.)
5.0
2
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Фрезы для мотоблоков
    Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000, 2 шт.)
    Арт. О00000013688
    5.0
    2
    Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000, 2 шт.)
    Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000, 2 шт.)
      Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000, 2 шт.)
      Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000, 2 шт.)

      Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013688
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Посадочный диаметр, мм
      		32
      Вес, кг
      		9.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза Гусиные лапки (2 шт; шестигранник 32 мм) для МК-9500/МК-11000/МК-13000/МК-15000 Huter 71/3/70 совместима с сельскохозяйственными машинами Huter МК8000/135, МК 9500, МК-9500-10, МК-11000, МК-11000Е, МК13000 и МК-15000, а также с мотоблоками других производителей со ступицей под шестигранник 32 мм.

        Преимущества

        • Благодаря треугольной форме концов ножей обеспечивается достаточное крошение и перемешивание почвы
        • Сплошная конфигурация обеспечивает прочность фрезы при работе на твердом грунте, целине
        • Подходит для работы с участками земли с крупными комьями