Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000, 2 шт.)
Арт. О00000013688
Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000, 2 шт.)
Арт. О00000013688
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Посадочный диаметр, мм
|32
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Вес, кг
|9.5
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- Фреза Гусиные лапки (2 шт; шестигранник 32 мм) для МК-9500/МК-11000/МК-13000/МК-15000 Huter 71/3/70 совместима с сельскохозяйственными машинами Huter МК8000/135, МК 9500, МК-9500-10, МК-11000, МК-11000Е, МК13000 и МК-15000, а также с мотоблоками других производителей со ступицей под шестигранник 32 мм.
Преимущества
- Благодаря треугольной форме концов ножей обеспечивается достаточное крошение и перемешивание почвы
- Сплошная конфигурация обеспечивает прочность фрезы при работе на твердом грунте, целине
- Подходит для работы с участками земли с крупными комьями