Фреза Гусиные лапки Huter (для культиваторов МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000, 2 шт.)

Преимущества

Благодаря треугольной форме концов ножей обеспечивается достаточное крошение и перемешивание почвы

Сплошная конфигурация обеспечивает прочность фрезы при работе на твердом грунте, целине

Подходит для работы с участками земли с крупными комьями

Фреза Гусиные лапки (2 шт; шестигранник 32 мм) для МК-9500/МК-11000/МК-13000/МК-15000 Huter 71/3/70 совместима с сельскохозяйственными машинами Huter МК8000/135, МК 9500, МК-9500-10, МК-11000, МК-11000Е, МК13000 и МК-15000, а также с мотоблоками других производителей со ступицей под шестигранник 32 мм.