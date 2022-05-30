Бензиновый культиватор Caiman Trio 70 C3
Арт. Ю00000019471
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Емкость топливного бака, л
|3.5
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Объем двигателя, см. куб.
|212
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- Caiman TRIO 70 C3 бензиновый культиватор – современное профессиональное оборудование для обработки почвы на дачных, сельскохозяйственных и садовых участках. Он оснащен производительным двигателем с двумя передними и одной задней передачей. Первая передача обладает диапазоном от 60 до 80 оборотов в минуту, вторая – от 140 до 160 оборотов в минуту. Для работы с навесным оборудованием оптимальным решением будет использовать первую передачу, вторая чаще используется для культивации фрезами. Задняя передача имеет фиксированную скорость движения мотокультиватора (0,7 м/с) и подойдет для прохождения небольшого участка. Управление оборудованием осуществляется с помощью переключателей на рукоятке. Культиватор обладает двусторонним сошником: его прямая сторона применяется для рыхления твердой почвы, а загнутая – для мягкого грунта. Для изменения глубины обработки сошник можно регулировать по высоте. Максимальная глубина врезания фрез в почву – 320 мм. В Интернет-магазине “Бигам” Caiman TRIO 70 C3 можно купить в один клик с доставкой в любой регион.
Преимущества мотокультиватора Caiman TRIO 70 C3
- Высокая мощность – 5,15 кВт
- Интеллектуальные передние скорости
- Удобное управление
- Двигатель с защитой от пыли
- Износостойкая конструкция
- Ударопрочный редуктор
- Двухсторонний сошник
- Быстросъемные саблевидные фрезы
- Низкий уровень шума
- Минимум токсичных выхлопов