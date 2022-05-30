Бензиновый культиватор Caiman Trio 70 C3

Caiman TRIO 70 C3 бензиновый культиватор – современное профессиональное оборудование для обработки почвы на дачных, сельскохозяйственных и садовых участках. Он оснащен производительным двигателем с двумя передними и одной задней передачей. Первая передача обладает диапазоном от 60 до 80 оборотов в минуту, вторая – от 140 до 160 оборотов в минуту. Для работы с навесным оборудованием оптимальным решением будет использовать первую передачу, вторая чаще используется для культивации фрезами. Задняя передача имеет фиксированную скорость движения мотокультиватора (0,7 м/с) и подойдет для прохождения небольшого участка. Управление оборудованием осуществляется с помощью переключателей на рукоятке. Культиватор обладает двусторонним сошником: его прямая сторона применяется для рыхления твердой почвы, а загнутая – для мягкого грунта. Для изменения глубины обработки сошник можно регулировать по высоте. Максимальная глубина врезания фрез в почву – 320 мм. В Интернет-магазине “Бигам” Caiman TRIO 70 C3 можно купить в один клик с доставкой в любой регион.

Преимущества мотокультиватора Caiman TRIO 70 C3