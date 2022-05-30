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Бензиновый культиватор Caiman Trio 70 C3
5.0
3
55 000 ₽
Культиваторы бензиновые
    Бензиновый культиватор Caiman Trio 70 C3
    Арт. Ю00000019471
    5.0
    3
    Бензиновый культиватор Caiman Trio 70 C3

      Бензиновый культиватор Caiman Trio 70 C3

      55 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. Ю00000019471
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость топливного бака, л
      		3.5
      Объем двигателя, см. куб.
      		212
      Все характеристики
      55 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Caiman TRIO 70 C3 бензиновый культиватор – современное профессиональное оборудование для обработки почвы на дачных, сельскохозяйственных и садовых участках. Он оснащен производительным двигателем с двумя передними и одной задней передачей. Первая передача обладает диапазоном от 60 до 80 оборотов в минуту, вторая – от 140 до 160 оборотов в минуту. Для работы с навесным оборудованием оптимальным решением будет использовать первую передачу, вторая чаще используется для культивации фрезами. Задняя передача имеет фиксированную скорость движения мотокультиватора (0,7 м/с) и подойдет для прохождения небольшого участка. Управление оборудованием осуществляется с помощью переключателей на рукоятке. Культиватор обладает двусторонним сошником: его прямая сторона применяется для рыхления твердой почвы, а загнутая – для мягкого грунта. Для изменения глубины обработки сошник можно регулировать по высоте. Максимальная глубина врезания фрез в почву – 320 мм. В Интернет-магазине “Бигам” Caiman TRIO 70 C3 можно купить в один клик с доставкой в любой регион.

        Преимущества мотокультиватора Caiman TRIO 70 C3

        • Высокая мощность – 5,15 кВт
        • Интеллектуальные передние скорости
        • Удобное управление
        • Двигатель с защитой от пыли
        • Износостойкая конструкция
        • Ударопрочный редуктор
        • Двухсторонний сошник
        • Быстросъемные саблевидные фрезы
        • Низкий уровень шума
        • Минимум токсичных выхлопов