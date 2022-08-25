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Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
Арт. О00000036044
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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Объем двигателя, см. куб.
|196
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- Мотокультиватор BRAIT BR-65 с одноцилиндровым 4х-тактным бензиновым двигателем (аналог Honda), в совокупности с надежным редуктором дает высокую тяговую мощность и позволяет работать с целинными землями. Его основные достоинства: компактность, небольшой вес и большая маневренность. Комплектуется фрезами и транспортными колесами.
Преимущества
- Металлические ручки сцепления переднего и заднего хода
- Датчик уровня масла
- Транспортировочные колеса