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Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
5.0
1
26 990 ₽
Культиваторы бензиновые
  • Новинка
  • Персональная скидка
Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
Арт. О00000036044
5.0
1
Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
  • Новинка
  • Персональная скидка
Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65
Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65

Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65

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26 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 691 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000036044
5.0
1

Характеристики

Производитель
Brait
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Емкость топливного бака, л
3.6
Объем двигателя, см. куб.
196
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
26 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 691 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотокультиватор BRAIT BR-65 с одноцилиндровым 4х-тактным бензиновым двигателем (аналог Honda), в совокупности с надежным редуктором дает высокую тяговую мощность и позволяет работать с целинными землями. Его основные достоинства: компактность, небольшой вес и большая маневренность. Комплектуется фрезами и транспортными колесами.

    Преимущества

    • Металлические ручки сцепления переднего и заднего хода
    • Датчик уровня масла
    • Транспортировочные колеса