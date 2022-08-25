Бензиновый мотокультиватор Brait BR-65

Преимущества

Металлические ручки сцепления переднего и заднего хода

Датчик уровня масла

Транспортировочные колеса

Мотокультиватор BRAIT BR-65 с одноцилиндровым 4х-тактным бензиновым двигателем (аналог Honda), в совокупности с надежным редуктором дает высокую тяговую мощность и позволяет работать с целинными землями. Его основные достоинства: компактность, небольшой вес и большая маневренность. Комплектуется фрезами и транспортными колесами.