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Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
Арт. О00000026299
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Ступица
|круг 30 мм
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Емкость топливного бака, л
|1.5
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- Бензиновый культиватор DAEWOO DAT5055R - профессиональное устройство для быстрой обработки больших земельных участков. Транспортировочное колесо с легкой системой установки облегчает перемещение. Наличие реверса делает агрегат маневренным. Панель управления можно регулировать под рост пользователя. Разборная цепная трансмиссия гарантирует надежность и долгий срок службы агрегата.
Преимущества
- Реверс - маневренность
- Усиленный сошник уникальной формы
- Защита от произвольного включения
- Разборная цепная трансмиссия с гарантией 100 лет
- Корпус после химической гальванизации покрашен молотковой эмалью с запеканием в печах при температуре 80°С, что гарантирует защиту от коррозии сроком до 10 лет
- Крылья предохраняют двигатель от загрязнения
- Широкая заливная горловина топливного бака - для простой и быстрой заправки