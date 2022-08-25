Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R

Преимущества

Реверс - маневренность

Усиленный сошник уникальной формы

Защита от произвольного включения

Разборная цепная трансмиссия с гарантией 100 лет

Корпус после химической гальванизации покрашен молотковой эмалью с запеканием в печах при температуре 80°С, что гарантирует защиту от коррозии сроком до 10 лет

Крылья предохраняют двигатель от загрязнения

Широкая заливная горловина топливного бака - для простой и быстрой заправки

Бензиновый культиватор DAEWOO DAT5055R - профессиональное устройство для быстрой обработки больших земельных участков. Транспортировочное колесо с легкой системой установки облегчает перемещение. Наличие реверса делает агрегат маневренным. Панель управления можно регулировать под рост пользователя. Разборная цепная трансмиссия гарантирует надежность и долгий срок службы агрегата.