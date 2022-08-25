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Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
5.0
1
33 990 ₽
Культиваторы бензиновые
  • Персональная скидка
Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
Арт. О00000026299
5.0
1
Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R
  • Персональная скидка

Бензиновый культиватор Daewoo DAT 5055R

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
33 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
Арт. О00000026299
5.0
1

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Ступица
круг 30 мм
Емкость топливного бака, л
1.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
33 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновый культиватор DAEWOO DAT5055R - профессиональное устройство для быстрой обработки больших земельных участков. Транспортировочное колесо с легкой системой установки облегчает перемещение. Наличие реверса делает агрегат маневренным. Панель управления можно регулировать под рост пользователя. Разборная цепная трансмиссия гарантирует надежность и долгий срок службы агрегата.

    Преимущества

    • Реверс - маневренность
    • Усиленный сошник уникальной формы
    • Защита от произвольного включения
    • Разборная цепная трансмиссия с гарантией 100 лет
    • Корпус после химической гальванизации покрашен молотковой эмалью с запеканием в печах при температуре 80°С, что гарантирует защиту от коррозии сроком до 10 лет
    • Крылья предохраняют двигатель от загрязнения
    • Широкая заливная горловина топливного бака - для простой и быстрой заправки