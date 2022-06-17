Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Окучник универсальный высокий Huter (для МК, GMC) 71/3/61
5.0
2
Найти аналог
Окучники
    Окучник универсальный высокий Huter (для МК, GMC) 71/3/61
    Арт. О00000013671
    5.0
    2
    Окучник универсальный высокий Huter (для МК, GMC) 71/3/61

      Окучник универсальный высокий Huter (для МК, GMC) 71/3/61

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013671
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Окучник высокий для мотоблоков и мотокультиваторов Huter 71/3/61 используется при прополке и окучивании грядок, в том числе при обработке рыхлых почв. Настраивается на необходимую глубину и ширину обработки.

        Преимущества

        • Окучник Huter 71/3/61 имеет большую высоту, чем стандартный окучник, что позволяет более комфортно работать с мотоблоками
        • Для установки окучника рекомендовано применять универсальную регулируемую сцепку 71/3/66 Huter для GMC, MK