Окучник универсальный высокий Huter (для МК, GMC) 71/3/61
Арт. О00000013671
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип навесного оборудования
|окучник
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Количество предметов, шт
|1
- Окучник высокий для мотоблоков и мотокультиваторов Huter 71/3/61 используется при прополке и окучивании грядок, в том числе при обработке рыхлых почв. Настраивается на необходимую глубину и ширину обработки.
Преимущества
- Окучник Huter 71/3/61 имеет большую высоту, чем стандартный окучник, что позволяет более комфортно работать с мотоблоками
- Для установки окучника рекомендовано применять универсальную регулируемую сцепку 71/3/66 Huter для GMC, MK