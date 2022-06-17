Окучник универсальный высокий Huter (для МК, GMC) 71/3/61

Преимущества

Окучник Huter 71/3/61 имеет большую высоту, чем стандартный окучник, что позволяет более комфортно работать с мотоблоками

Для установки окучника рекомендовано применять универсальную регулируемую сцепку 71/3/66 Huter для GMC, MK

Окучник высокий для мотоблоков и мотокультиваторов Huter 71/3/61 используется при прополке и окучивании грядок, в том числе при обработке рыхлых почв. Настраивается на необходимую глубину и ширину обработки.