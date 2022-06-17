Двурядный окучник Huter 71/3/32

Преимущества

Устанавливается на культиватор при помощи сцепки (приобретается отдельно)

Окучник возможно настроить на необходимую глубину и ширину обработки

Окучник двурядный Huter 71/3/32 предназначен для установки на мотокультиваторы Huter GMC. Используется для возделывания почвы под посадку, а также для окучивания картофеля.