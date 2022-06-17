Двурядный окучник Huter 71/3/32
Арт. О00000013349
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип навесного оборудования
|окучник
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Количество предметов, шт
|1
- Окучник двурядный Huter 71/3/32 предназначен для установки на мотокультиваторы Huter GMC. Используется для возделывания почвы под посадку, а также для окучивания картофеля.
Преимущества
- Устанавливается на культиватор при помощи сцепки (приобретается отдельно)
- Окучник возможно настроить на необходимую глубину и ширину обработки