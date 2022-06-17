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Двурядный окучник Huter 71/3/32
5.0
2
Найти аналог
Окучники
    Двурядный окучник Huter 71/3/32
    Арт. О00000013349
    5.0
    2
    Двурядный окучник Huter 71/3/32

      Двурядный окучник Huter 71/3/32

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013349
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Окучник двурядный Huter 71/3/32 предназначен для установки на мотокультиваторы Huter GMC. Используется для возделывания почвы под посадку, а также для окучивания картофеля.

        Преимущества

        • Устанавливается на культиватор при помощи сцепки (приобретается отдельно)
        • Окучник возможно настроить на необходимую глубину и ширину обработки