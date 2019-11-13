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Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
    Арт. О00000007434
    5.0
    1
    Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
    Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
    Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
    Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
    Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
    Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
    Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
    Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
    Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
      Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
      Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
      Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
      Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
      Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
      Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
      Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
      Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
      Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача

      Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000007434
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензиновый мотоблок PATRIOT КАЛУГА пониженная передача 440107005 - многофункциональный аппарат для выполнения различных работ на приусадебном участке, в садах и огородах. Оборудован двигателем мощностью 7 л.с. и отличается хорошей маневренностью. Наличие пневматических колес позволяет использовать агрегат совместно с тележкой. Регулируемая по высоте рукоятка обеспечивает удобство пользования.

        Преимущества

        • "Российский" прицепной узел для установки сцепки и телеги
        • Пониженная передача - для активной работы с навесным оборудованием
        • Цепной алюминиевый редуктор
        • Широкая горловина топливного бака
        • Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель
        • Регулировка глубины обработки
        • Закаленные фрезы
        • Большие пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость агрегата по местности