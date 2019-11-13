Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача

Преимущества

"Российский" прицепной узел для установки сцепки и телеги

Пониженная передача - для активной работы с навесным оборудованием

Цепной алюминиевый редуктор

Широкая горловина топливного бака

Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель

Регулировка глубины обработки

Закаленные фрезы

Большие пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость агрегата по местности

Бензиновый мотоблок PATRIOT КАЛУГА пониженная передача 440107005 - многофункциональный аппарат для выполнения различных работ на приусадебном участке, в садах и огородах. Оборудован двигателем мощностью 7 л.с. и отличается хорошей маневренностью. Наличие пневматических колес позволяет использовать агрегат совместно с тележкой. Регулируемая по высоте рукоятка обеспечивает удобство пользования.