Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА 440107005, пониженная передача
Арт. О00000007434
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Бензиновый мотоблок PATRIOT КАЛУГА пониженная передача 440107005 - многофункциональный аппарат для выполнения различных работ на приусадебном участке, в садах и огородах. Оборудован двигателем мощностью 7 л.с. и отличается хорошей маневренностью. Наличие пневматических колес позволяет использовать агрегат совместно с тележкой. Регулируемая по высоте рукоятка обеспечивает удобство пользования.
Преимущества
- "Российский" прицепной узел для установки сцепки и телеги
- Пониженная передача - для активной работы с навесным оборудованием
- Цепной алюминиевый редуктор
- Широкая горловина топливного бака
- Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель
- Регулировка глубины обработки
- Закаленные фрезы
- Большие пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость агрегата по местности