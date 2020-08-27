Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
Арт. X19092227107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок PATRIOT ВОЛГА – функциональное оборудование для огородников, садоводов и фермеров. Отличается компактностью и маневренностью. Купить мотоблок PATRIOT ВОЛГА можно для реализации различных задач в аграрной сфере и коммунальном хозяйстве. Благодаря разнообразной навеске техника справится с культивацией и вспашкой почвы, прополкой грядок, скашиванием травы и сорняков, перевозкой негабаритных грузов, уборкой снега. Мотоблок PATRIOT ВОЛГА оснащен двигателем с высоким крутящим моментом и мощностью 5150 Вт. Мотор на 7 л.с. в сочетании с пневмоколесами позволяет технике легко справляться с бездорожьем, раскисшим грунтом. За один проход вспахивает участок шириной 90 см. PATRIOT ВОЛГА можно купить на сайте «Бигам» с доставкой по всей России. Мотоблок PATRIOT ВОЛГА по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах.
Преимущества
- Эргономичная рукоятка и удобство использования
- Высокая проходимость за счет больших колес со специальными глубокими протекторами
- Выбор оптимального скоростного режима в зависимости от поставленных задач
- Возможность работы с любой навеской, в том числе с тяжелым плугом, грунтовыми зацепами
- Высокая маневренность