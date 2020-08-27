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Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
4.7
7
Найти аналог
Мотоблоки
    Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
    Арт. X19092227107
    4.7
    7
    Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
    Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
    Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
    Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
    Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
    Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
    Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
    Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
    Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
    Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
    Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
    Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
    Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
    Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
    Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
      Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
      Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
      Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
      Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
      Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
      Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
      Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
      Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
      Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
      Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
      Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
      Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
      Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
      Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566
      Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566

      Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X19092227107
      4.7
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок PATRIOT ВОЛГА – функциональное оборудование для огородников, садоводов и фермеров. Отличается компактностью и маневренностью. Купить мотоблок PATRIOT ВОЛГА можно для реализации различных задач в аграрной сфере и коммунальном хозяйстве. Благодаря разнообразной навеске техника справится с культивацией и вспашкой почвы, прополкой грядок, скашиванием травы и сорняков, перевозкой негабаритных грузов, уборкой снега. Мотоблок PATRIOT ВОЛГА оснащен двигателем с высоким крутящим моментом и мощностью 5150 Вт. Мотор на 7 л.с. в сочетании с пневмоколесами позволяет технике легко справляться с бездорожьем, раскисшим грунтом. За один проход вспахивает участок шириной 90 см. PATRIOT ВОЛГА можно купить на сайте «Бигам» с доставкой по всей России. Мотоблок PATRIOT ВОЛГА по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах.

        Преимущества

        • Эргономичная рукоятка и удобство использования
        • Высокая проходимость за счет больших колес со специальными глубокими протекторами
        • Выбор оптимального скоростного режима в зависимости от поставленных задач
        • Возможность работы с любой навеской, в том числе с тяжелым плугом, грунтовыми зацепами
        • Высокая маневренность