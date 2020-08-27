Бензиновый мотоблок Patriot ВОЛГА 440107566

Преимущества

Мотоблок PATRIOT ВОЛГА – функциональное оборудование для огородников, садоводов и фермеров. Отличается компактностью и маневренностью. Купить мотоблок PATRIOT ВОЛГА можно для реализации различных задач в аграрной сфере и коммунальном хозяйстве. Благодаря разнообразной навеске техника справится с культивацией и вспашкой почвы, прополкой грядок, скашиванием травы и сорняков, перевозкой негабаритных грузов, уборкой снега. Мотоблок PATRIOT ВОЛГА оснащен двигателем с высоким крутящим моментом и мощностью 5150 Вт. Мотор на 7 л.с. в сочетании с пневмоколесами позволяет технике легко справляться с бездорожьем, раскисшим грунтом. За один проход вспахивает участок шириной 90 см. PATRIOT ВОЛГА можно купить на сайте «Бигам» с доставкой по всей России. Мотоблок PATRIOT ВОЛГА по цене до 15% ниже, чем в розничных магазинах.