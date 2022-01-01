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Косилка роторная Пахарь консольная КРН-1М ЗАРЯ
17 290 ₽
Роторные косилки
    Косилка роторная Пахарь консольная КРН-1М ЗАРЯ
    Арт. О00000040449
    Косилка роторная Пахарь консольная КРН-1М ЗАРЯ
    Косилка роторная Пахарь консольная КРН-1М ЗАРЯ
    Косилка роторная Пахарь консольная КРН-1М ЗАРЯ
      Косилка роторная Пахарь консольная КРН-1М ЗАРЯ
      Косилка роторная Пахарь консольная КРН-1М ЗАРЯ
      Косилка роторная Пахарь консольная КРН-1М ЗАРЯ

      Косилка роторная Пахарь консольная КРН-1М ЗАРЯ

      17 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 894 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000040449

      Характеристики

      Производитель
      		Пахарь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Число оборотов, об/мин
      		2400
      Высота скашивания, м
      		1
      Все характеристики
      17 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 894 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Косилка роторная навесная предназначена для кошения грубостебельной и травяной растительности с повышенной урожайностью, расположенной на малых участках и неудобицах, обочинах дорог, на склонах крутизной до 20, при этом боковой наклон не более 8. Кроме того, она может быть использована для скашивания зерновых культур и мелкого одиночного кустарника. Комплектуется к мотоблокам Каскад, Ока, Нева, Луч, а также любым ременным мотоблокам китайского производства, к всем тем у кого спереди имеется круглый штырь и нет ограничений по установке.

        Преимущества

        • Рабочая скорость: 2-4 км/ч
        • Производительность кошения за час работы: 0.2 га/ч