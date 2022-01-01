Косилка роторная Пахарь консольная КРН-1М ЗАРЯ
Арт. О00000040449
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Число оборотов, об/мин
|2400
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Высота скашивания, м
|1
- Косилка роторная навесная предназначена для кошения грубостебельной и травяной растительности с повышенной урожайностью, расположенной на малых участках и неудобицах, обочинах дорог, на склонах крутизной до 20, при этом боковой наклон не более 8. Кроме того, она может быть использована для скашивания зерновых культур и мелкого одиночного кустарника. Комплектуется к мотоблокам Каскад, Ока, Нева, Луч, а также любым ременным мотоблокам китайского производства, к всем тем у кого спереди имеется круглый штырь и нет ограничений по установке.
Преимущества
- Рабочая скорость: 2-4 км/ч
- Производительность кошения за час работы: 0.2 га/ч