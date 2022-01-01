Косилка роторная Пахарь консольная КРН-1М ЗАРЯ

Преимущества

Рабочая скорость: 2-4 км/ч

Производительность кошения за час работы: 0.2 га/ч

Косилка роторная навесная предназначена для кошения грубостебельной и травяной растительности с повышенной урожайностью, расположенной на малых участках и неудобицах, обочинах дорог, на склонах крутизной до 20, при этом боковой наклон не более 8. Кроме того, она может быть использована для скашивания зерновых культур и мелкого одиночного кустарника. Комплектуется к мотоблокам Каскад, Ока, Нева, Луч, а также любым ременным мотоблокам китайского производства, к всем тем у кого спереди имеется круглый штырь и нет ограничений по установке.