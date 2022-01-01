Косилка роторная к м/б Пахарь Салют (Заря ) КРН-1М

Преимущества

Скошенную траву укладывает в ряд, что не требует ее дальнейшего грабления

Безопаснее по сравнению с фронтальными стригущими косилками

Модернизированный вариант косилки «Заря»: перемещенная верхняя рама делает привычную и проверенную временем роторную косилку ещё производительнее и удобнее. Улучшенный вариант предназначен для кошения густой и высокой травы, которая не забивается под раму оборудования как в стандартном варианте.