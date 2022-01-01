Косилка роторная к м/б Пахарь Салют (Заря ) КРН-1М
Арт. О00000041551
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Число оборотов, об/мин
|2400
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Высота скашивания, м
|1
- Модернизированный вариант косилки «Заря»: перемещенная верхняя рама делает привычную и проверенную временем роторную косилку ещё производительнее и удобнее. Улучшенный вариант предназначен для кошения густой и высокой травы, которая не забивается под раму оборудования как в стандартном варианте.
Преимущества
- Скошенную траву укладывает в ряд, что не требует ее дальнейшего грабления
- Безопаснее по сравнению с фронтальными стригущими косилками