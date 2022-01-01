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Косилка роторная к м/б Пахарь Салют (Заря ) КРН-1М
21 280 ₽
Роторные косилки
    Косилка роторная к м/б Пахарь Салют (Заря ) КРН-1М
    Арт. О00000041551
    Косилка роторная к м/б Пахарь Салют (Заря ) КРН-1М
    Косилка роторная к м/б Пахарь Салют (Заря ) КРН-1М
    Косилка роторная к м/б Пахарь Салют (Заря ) КРН-1М
    Косилка роторная к м/б Пахарь Салют (Заря ) КРН-1М
    Косилка роторная к м/б Пахарь Салют (Заря ) КРН-1М
      Косилка роторная к м/б Пахарь Салют (Заря ) КРН-1М
      Косилка роторная к м/б Пахарь Салют (Заря ) КРН-1М
      Косилка роторная к м/б Пахарь Салют (Заря ) КРН-1М
      Косилка роторная к м/б Пахарь Салют (Заря ) КРН-1М
      Косилка роторная к м/б Пахарь Салют (Заря ) КРН-1М

      Косилка роторная к м/б Пахарь Салют (Заря ) КРН-1М

      21 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000041551

      Характеристики

      Производитель
      		Пахарь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Число оборотов, об/мин
      		2400
      Высота скашивания, м
      		1
      Все характеристики
      21 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Модернизированный вариант косилки «Заря»: перемещенная верхняя рама делает привычную и проверенную временем роторную косилку ещё производительнее и удобнее. Улучшенный вариант предназначен для кошения густой и высокой травы, которая не забивается под раму оборудования как в стандартном варианте.

        Преимущества

        • Скошенную траву укладывает в ряд, что не требует ее дальнейшего грабления
        • Безопаснее по сравнению с фронтальными стригущими косилками