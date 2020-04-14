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Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Арт. Ю00000021736
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Калуга М X-Drive – модифицированный мощный бензиновый мотоблок с пониженной передачей и чугунным шестеренчато-цепным редуктором. Мотоблок оснащен четырехтактным двигателем с воздушным охлаждением. В комплектации закаленные фрезы, пневматические колеса с глубоким профилем протектора, сошник. Укрепленная рама с универсальной сцепкой позволяет установить дополнительное навесное оборудование или использовать вместе с тележкой. Первая пониженная передача улучшает проходимость мотоблока и позволяет без труда вспахивать тяжелые почвы. Кнопка включения, рукоятка газа и рычаг привода расположены на руле. Наклон руля регулируется.
Преимущества
- Широкие колеса X-Drive с тракторным протектором
- Пониженная передача
- Чугунный шестеренчато-цепной редуктор
- Укрепленная база
- Надежный двигатель
- Закаленные фрезы
- Сошник