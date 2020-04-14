Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004

Преимущества

Широкие колеса X-Drive с тракторным протектором

Пониженная передача

Чугунный шестеренчато-цепной редуктор

Укрепленная база

Надежный двигатель

Закаленные фрезы

Сошник

Калуга М X-Drive – модифицированный мощный бензиновый мотоблок с пониженной передачей и чугунным шестеренчато-цепным редуктором. Мотоблок оснащен четырехтактным двигателем с воздушным охлаждением. В комплектации закаленные фрезы, пневматические колеса с глубоким профилем протектора, сошник. Укрепленная рама с универсальной сцепкой позволяет установить дополнительное навесное оборудование или использовать вместе с тележкой. Первая пониженная передача улучшает проходимость мотоблока и позволяет без труда вспахивать тяжелые почвы. Кнопка включения, рукоятка газа и рычаг привода расположены на руле. Наклон руля регулируется.