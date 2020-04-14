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Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
3.9
30
Найти аналог
Мотоблоки
  • Новинка
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Арт. Ю00000021736
3.9
30
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
  • Новинка
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004
Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004

Бензиновый мотоблок Patriot КАЛУГА М X-Drive 440107004

Найти аналог
Нет в наличии
24 месяца гарантии
Арт. Ю00000021736
3.9
30

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Россия
Родина бренда
США
Класс
средний
Тип двигателя
бензиновый
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
24 месяца гарантии

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Калуга М X-Drive – модифицированный мощный бензиновый мотоблок с пониженной передачей и чугунным шестеренчато-цепным редуктором. Мотоблок оснащен четырехтактным двигателем с воздушным охлаждением. В комплектации закаленные фрезы, пневматические колеса с глубоким профилем протектора, сошник. Укрепленная рама с универсальной сцепкой позволяет установить дополнительное навесное оборудование или использовать вместе с тележкой. Первая пониженная передача улучшает проходимость мотоблока и позволяет без труда вспахивать тяжелые почвы. Кнопка включения, рукоятка газа и рычаг привода расположены на руле. Наклон руля регулируется.

    Преимущества

    • Широкие колеса X-Drive с тракторным протектором
    • Пониженная передача
    • Чугунный шестеренчато-цепной редуктор
    • Укрепленная база
    • Надежный двигатель
    • Закаленные фрезы
    • Сошник