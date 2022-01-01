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Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Арт. О00000032871
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
    Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588

      Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000032871

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588 - обладает большим потенциалом мощности и надежности. Оснащен регулируемой ручкой с возможностью поворота в разных плоскостях. Чугунный редуктор увеличивает производительность и износостойкость мотоблока, поэтому он будет служить долго. Крупные колеса облегчают перемещение по участку с любым рельефом. Возможность оснащения навесным оборудованием позволит значительно увеличить функциональность агрегата.

        Преимущества

        • Возможность присоединения навесного оборудования - для увеличения функционала
        • Мощный 4-х тактный двигатель - для высокой производительности
        • Ширина захвата за один проход до 90 см - для больших площадей
        • Складная рукоятка упрощает хранение
        • Большие колеса - для передвижения по любому рельефу
        • Чугунный редуктор
        • Наличие транспортировочного колеса - для комфорта при перемещении