Преимущества

Возможность присоединения навесного оборудования - для увеличения функционала

Мощный 4-х тактный двигатель - для высокой производительности

Ширина захвата за один проход до 90 см - для больших площадей

Складная рукоятка упрощает хранение

Большие колеса - для передвижения по любому рельефу

Чугунный редуктор

Наличие транспортировочного колеса - для комфорта при перемещении

Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588 - обладает большим потенциалом мощности и надежности. Оснащен регулируемой ручкой с возможностью поворота в разных плоскостях. Чугунный редуктор увеличивает производительность и износостойкость мотоблока, поэтому он будет служить долго. Крупные колеса облегчают перемещение по участку с любым рельефом. Возможность оснащения навесным оборудованием позволит значительно увеличить функциональность агрегата.