Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588
Арт. О00000032871
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс
|тяжёлый
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок бензиновый Patriot Самара М 440107588 - обладает большим потенциалом мощности и надежности. Оснащен регулируемой ручкой с возможностью поворота в разных плоскостях. Чугунный редуктор увеличивает производительность и износостойкость мотоблока, поэтому он будет служить долго. Крупные колеса облегчают перемещение по участку с любым рельефом. Возможность оснащения навесным оборудованием позволит значительно увеличить функциональность агрегата.
Преимущества
- Возможность присоединения навесного оборудования - для увеличения функционала
- Мощный 4-х тактный двигатель - для высокой производительности
- Ширина захвата за один проход до 90 см - для больших площадей
- Складная рукоятка упрощает хранение
- Большие колеса - для передвижения по любому рельефу
- Чугунный редуктор
- Наличие транспортировочного колеса - для комфорта при перемещении