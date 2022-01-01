Мотоблоки 10 л. с.
Найдено: 3 товара
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- Нет в наличии10 л.с., 132 кг, 435 см³Мощность 10 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 3 вперед / 3 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии10 л.с., 103 кг, 305 см³Мощность 10 л. с.Ширина вспашки 1700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии10 л.с., 230 кг, 573 см³Мощность 10 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 6 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
Мотоблоки 10 л. с. в интернет-магазине «Бигам» по цене от 32 590 рублей до 70 240 рублей. В наличии более 3 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.