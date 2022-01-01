Белорусские мотоблоки
Найдено: 13 товаров
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- 101 900 ₽9 л.с., 176 кг, 277 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 176 540 ₽13 л.с., 240 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 115 590 ₽13 л.с., 176 кг, 390 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 139 900 ₽147 300 ₽123 л.с., 176 кг, 296 см³Мощность 123 л. с.Ширина вспашки 610 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- -7 400 ₽
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- 117 600 ₽9.6 л.с., 176 кг, 277 см³Мощность 9.6 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 149 800 ₽13 л.с., 235 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- Нет в наличии14 л.с., 176 кг, 402 см³Мощность 14 л. с.Ширина вспашки 600 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 176 кг, 270 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 700 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии13 л.с., 176 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 610 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии176 кг, 5.9 кВтСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 230 кг, 269 см³Мощность 9 л. с.Скорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 95 кг, 277 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии13 л.с., 235 кг, 389 см³Мощность 13 л. с.Ширина вспашки 800 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
Белорусские мотоблоки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 30799 рублей до 64950 рублей. В наличии более 49 наименований. Купить мотоблоки белорусского производства on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.