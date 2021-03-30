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Мотоблок Belarus 09H-02 09Н-0000010-02, сцепка СЦ-00010, двигатель Weima
4.4
8
101 900 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Мотоблок Belarus 09H-02 09Н-0000010-02, сцепка СЦ-00010, двигатель Weima
Арт. X19092227109
4.4
8
Мотоблок Belarus 09H-02 09Н-0000010-02, сцепка СЦ-00010, двигатель Weima
  • Персональная скидка

Мотоблок Belarus 09H-02 09Н-0000010-02, сцепка СЦ-00010, двигатель Weima

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101 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X19092227109
4.4
8

Характеристики

Производитель
Belarus
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Класс
тяжёлый
Тип двигателя
бензиновый
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
101 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотоблок 09H 02 БЕЛАРУС – мощное профессиональное оборудование для выполнения разноплановых сельскохозяйственных задач. Подойдет для работы в саду или парке, в огороде, в теплице, на дачных участках, а также на фермах. В комплекте с ВОМ данная модель используется для вспашки, боронирования, культивации, окучивания картофеля и других корнеплодов, уборки травы.
    БЕЛАРУС 09H 02 комплектуется мощным 4-тактным двигателем WEIMA 177F на 9 л.с. и механической КПП с 4 передними и 2 задними скоростями. Мотоблок отличается маневренностью и высокой проходимостью, чему способствуют большие ходовые колеса и дифференциал с принудительной блокировкой.
    БЕЛАРУС 09H 02 можно купить в интернет-магазине «Бигам» с доставкой по всей России. Мотоблок 09H 02 по цене до 15% ниже, чем в розницу!

    Преимущества

    • Широкий спектр выполняемых задач (от вспашки до обработки междурядий и перевозки грузов)
    • Возможность использования различного навесного оборудования, включая снегоуборщик, почвофрезу, косилку
    • Большой агротехнический просвет (295 мм)
    • Повышенная тяговая мощность и большая масса буксируемого прицепа (до 650 кг)