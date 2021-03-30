Мотоблок Belarus 09H-02 09Н-0000010-02, сцепка СЦ-00010, двигатель Weima

Преимущества

Широкий спектр выполняемых задач (от вспашки до обработки междурядий и перевозки грузов)

Возможность использования различного навесного оборудования, включая снегоуборщик, почвофрезу, косилку

Большой агротехнический просвет (295 мм)

Повышенная тяговая мощность и большая масса буксируемого прицепа (до 650 кг)

Мотоблок 09H 02 БЕЛАРУС – мощное профессиональное оборудование для выполнения разноплановых сельскохозяйственных задач. Подойдет для работы в саду или парке, в огороде, в теплице, на дачных участках, а также на фермах. В комплекте с ВОМ данная модель используется для вспашки, боронирования, культивации, окучивания картофеля и других корнеплодов, уборки травы.БЕЛАРУС 09H 02 комплектуется мощным 4-тактным двигателем WEIMA 177F на 9 л.с. и механической КПП с 4 передними и 2 задними скоростями. Мотоблок отличается маневренностью и высокой проходимостью, чему способствуют большие ходовые колеса и дифференциал с принудительной блокировкой.БЕЛАРУС 09H 02 можно купить в интернет-магазине «Бигам» с доставкой по всей России. Мотоблок 09H 02 по цене до 15% ниже, чем в розницу!