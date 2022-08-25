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Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
5.0
1
36 990 ₽
43 490 ₽
Мотоблоки
    Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
    Арт. О00000040096
    5.0
    1
    Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
    Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
    Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
    Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
    Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
    Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
    Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
    Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
      Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
      Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
      Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
      Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
      Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
      Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
      Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
      Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М

      Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М

      • -6 500 ₽
      36 990 ₽
      43 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
      Арт. О00000040096
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      • -6 500 ₽
      36 990 ₽
      43 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый мотоблок PATRIOT КАЛУГА М 440107570 предназначен для возделывания больших земельных участков. Он оборудован двигателем мощностью 7 л.с. и отличается хорошей маневренностью. Наличие пневматических колес позволяет использовать агрегат совместно с тележкой. Поворотный руль обеспечивает удобство пользования.

        Преимущества

        • Комфорт. Резиновые накладки на ручках способствуют комфортной работе с PATRIOT КАЛУГА М 440107570
        • Безопасная работа. Предусмотрены брызговики, защищающие оператора от земли, вылетающей из-под колес
        • Надежный чугунный редуктор
        • Широкая горловина топливного бака
        • Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель
        • Закаленные фрезы позволяют применять агрегат на тяжелых грунтах
        • Большие пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость агрегата по местности