Бензиновый мотоблок Patriot Калуга М
Арт. О00000040096
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Бензиновый мотоблок PATRIOT КАЛУГА М 440107570 предназначен для возделывания больших земельных участков. Он оборудован двигателем мощностью 7 л.с. и отличается хорошей маневренностью. Наличие пневматических колес позволяет использовать агрегат совместно с тележкой. Поворотный руль обеспечивает удобство пользования.
Преимущества
- Комфорт. Резиновые накладки на ручках способствуют комфортной работе с PATRIOT КАЛУГА М 440107570
- Безопасная работа. Предусмотрены брызговики, защищающие оператора от земли, вылетающей из-под колес
- Надежный чугунный редуктор
- Широкая горловина топливного бака
- Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель
- Закаленные фрезы позволяют применять агрегат на тяжелых грунтах
- Большие пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость агрегата по местности