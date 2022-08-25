Преимущества

Комфорт. Резиновые накладки на ручках способствуют комфортной работе с PATRIOT КАЛУГА М 440107570

Безопасная работа. Предусмотрены брызговики, защищающие оператора от земли, вылетающей из-под колес

Надежный чугунный редуктор

Широкая горловина топливного бака

Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель

Закаленные фрезы позволяют применять агрегат на тяжелых грунтах

Большие пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость агрегата по местности

Бензиновый мотоблок PATRIOT КАЛУГА М 440107570 предназначен для возделывания больших земельных участков. Он оборудован двигателем мощностью 7 л.с. и отличается хорошей маневренностью. Наличие пневматических колес позволяет использовать агрегат совместно с тележкой. Поворотный руль обеспечивает удобство пользования.