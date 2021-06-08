Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500

Преимущества

Центр управления расположен на ручках

Удобные прорезиненные ручки и рукоятка с возможностью регулирования по высоте

Отличная проходимость и манёвренность за счет 2-х пневмоколес и дополнительного опорного колеса

Крылья для защиты от летящих комьев почвы

Мотоблок бензиновый Patriot Победа – это производительный агрегат средней мощности для работ в саду и огороде. Может рыхлить почву, окучивать, сажать и выкапывать корнеплоды, косить траву, убирать снег при использовании соответствующего навесного оборудования. Инструмент очень манёвренный и лёгкий в управлении. Такая манёвренность обеспечивается наличием 6 передач – 4 передачи вперёд и 2 назад. В придачу к этому рукоятка регулируется в двух плоскостях. Представленная модель прекрасно объединила в себе мощность, производительность и компактные размеры. Мощность двигателя составляет 7 л. с., при этом он обладает высокой производительностью. Агрегат по-настоящему многофункционален и даёт возможность подключения самой разнообразной оснастки. Для удобной работы рукоятки прорезинены – это позволяет надёжно удерживать её, не опасаясь выскальзывания. Жёсткая конструкция аппарата обеспечивает прочность и долговечность. Для защиты пользователя модель оснастили съёмными крыльями. Наполнение бака топливом облегчает расширенная горловина.Купить Patriot Победа 7,0 л.с. – это, вне всяких сомнений, верное решение, поскольку модель отличается хорошей прочностью и надёжностью. Цена мотоблока культиватора Patriot Победа демократична, что является ещё одним плюсом.