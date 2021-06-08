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Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
4.2
5
Найти аналог
Мотоблоки
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Арт. X1909222768
    4.2
    5
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
    Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500
      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500

      Бензиновый мотоблок Patriot Победа 440107500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1909222768
      4.2
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотоблок бензиновый Patriot Победа – это производительный агрегат средней мощности для работ в саду и огороде. Может рыхлить почву, окучивать, сажать и выкапывать корнеплоды, косить траву, убирать снег при использовании соответствующего навесного оборудования. Инструмент очень манёвренный и лёгкий в управлении. Такая манёвренность обеспечивается наличием 6 передач – 4 передачи вперёд и 2 назад. В придачу к этому рукоятка регулируется в двух плоскостях. Представленная модель прекрасно объединила в себе мощность, производительность и компактные размеры. Мощность двигателя составляет 7 л. с., при этом он обладает высокой производительностью. Агрегат по-настоящему многофункционален и даёт возможность подключения самой разнообразной оснастки. Для удобной работы рукоятки прорезинены – это позволяет надёжно удерживать её, не опасаясь выскальзывания. Жёсткая конструкция аппарата обеспечивает прочность и долговечность. Для защиты пользователя модель оснастили съёмными крыльями. Наполнение бака топливом облегчает расширенная горловина.
        Купить Patriot Победа 7,0 л.с. – это, вне всяких сомнений, верное решение, поскольку модель отличается хорошей прочностью и надёжностью. Цена мотоблока культиватора Patriot Победа демократична, что является ещё одним плюсом.

        Преимущества

        • Центр управления расположен на ручках
        • Удобные прорезиненные ручки и рукоятка с возможностью регулирования по высоте
        • Отличная проходимость и манёвренность за счет 2-х пневмоколес и дополнительного опорного колеса
        • Крылья для защиты от летящих комьев почвы