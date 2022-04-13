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Грунтозацепы S-24 МБ 600.120.40 ГS24 (6-гранная, сплошной обод)
5.0
2
4 020 ₽
Грунтозацепы
    Грунтозацепы S-24 МБ 600.120.40 ГS24 (6-гранная, сплошной обод)
    Арт. X190394438
    5.0
    2
    Грунтозацепы S-24 МБ 600.120.40 ГS24 (6-гранная, сплошной обод)

      Грунтозацепы S-24 МБ 600.120.40 ГS24 (6-гранная, сплошной обод)

      4 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X190394438
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      4 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Грунтозацепы S-24 МБ для окучивания устанавливаются на мотоблоки и необходимы для улучшения сцепления с почвой. Грунтозацеп состоит из втулки и обода, покрытого металлическими пластинами - шипами, которые подцепляют грунт и позволяют мотоблоку передвигаться по рыхлым местам и склонам. Грунтозацеп также совершает дополнительную обработку почвы, что благоприятно влияет на рост сельскохозяйственных и садовых культур. Еще одним плюсом будет то, что при работе с окучниками и культиваторами грунтозацеп не задевает ботву растений. Купить грунтозацепы S-24 FORZA можно для установки на мотоблок Победа, Волга, Патриот и Калуга.

        Преимущества:

        • Улучшают сцепление с грунтом;
        • Делают мотоблок устойчивее;
        • Увеличивают проходимость;
        • Не заминают растения.

        Комплектация:

        • Грунтозацепы;
        • Упаковка.