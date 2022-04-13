Грунтозацепы S-24 МБ 600.120.40 ГS24 (6-гранная, сплошной обод)
Арт. X190394438
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
Грунтозацепы S-24 МБ для окучивания устанавливаются на мотоблоки и необходимы для улучшения сцепления с почвой. Грунтозацеп состоит из втулки и обода, покрытого металлическими пластинами - шипами, которые подцепляют грунт и позволяют мотоблоку передвигаться по рыхлым местам и склонам. Грунтозацеп также совершает дополнительную обработку почвы, что благоприятно влияет на рост сельскохозяйственных и садовых культур. Еще одним плюсом будет то, что при работе с окучниками и культиваторами грунтозацеп не задевает ботву растений. Купить грунтозацепы S-24 FORZA можно для установки на мотоблок Победа, Волга, Патриот и Калуга.
Преимущества:
- Улучшают сцепление с грунтом;
- Делают мотоблок устойчивее;
- Увеличивают проходимость;
- Не заминают растения.
Комплектация:
- Грунтозацепы;
- Упаковка.