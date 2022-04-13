Грунтозацепы S-24 МБ 600.120.40 ГS24 (6-гранная, сплошной обод)

Грунтозацепы S-24 МБ для окучивания устанавливаются на мотоблоки и необходимы для улучшения сцепления с почвой. Грунтозацеп состоит из втулки и обода, покрытого металлическими пластинами - шипами, которые подцепляют грунт и позволяют мотоблоку передвигаться по рыхлым местам и склонам. Грунтозацеп также совершает дополнительную обработку почвы, что благоприятно влияет на рост сельскохозяйственных и садовых культур. Еще одним плюсом будет то, что при работе с окучниками и культиваторами грунтозацеп не задевает ботву растений. Купить грунтозацепы S-24 FORZA можно для установки на мотоблок Победа, Волга, Патриот и Калуга.

Преимущества:

Улучшают сцепление с грунтом;

Делают мотоблок устойчивее;

Увеличивают проходимость;

Не заминают растения.

Комплектация: