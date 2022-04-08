Засыпные грунтозацепы Forza ГМБС 30.450.120.40 МБ Форза, Ока, Каскад, Нева

Грунтозацепы ГМБС 30.450.120.40 для МБ Форза, Ока, Каскад, Нева обычно применяют для того, чтобы сцепление между приводом мотоблока указанных типов и грунтом увеличилось. Это необходимо для того, чтобы одновременно и утяжелить моторный блок для обработки почвы, и для того, чтобы он как можно меньше буксовал на рыхлой или неустойчивой поверхности. Для этого грунтозацепы ГМБС 30.450.120.40 наполняют песком или мелкой галькой, а затем навешивают на колеса мотоблока. Так оборудование не будет заваливаться на поворотах, и будет обрабатывать землю с большей производительностью вне зависимости от типа грунта.

Преимущества

Универсальные

Просто используются

Не требуют дополнительных установок

Позволяют мотоблоку не буксовать

Помогают оборудованию не крениться

Комплектация