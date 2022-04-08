Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Засыпные грунтозацепы Forza ГМБС 30.450.120.40 МБ Форза, Ока, Каскад, Нева
5.0
1
5 270 ₽
Грунтозацепы
    Засыпные грунтозацепы Forza ГМБС 30.450.120.40 МБ Форза, Ока, Каскад, Нева
    Арт. X190394360
    5.0
    1
    Засыпные грунтозацепы Forza ГМБС 30.450.120.40 МБ Форза, Ока, Каскад, Нева

      Засыпные грунтозацепы Forza ГМБС 30.450.120.40 МБ Форза, Ока, Каскад, Нева

      5 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X190394360
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      5 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Грунтозацепы ГМБС 30.450.120.40 для МБ Форза, Ока, Каскад, Нева обычно применяют для того, чтобы сцепление между приводом мотоблока указанных типов и грунтом увеличилось. Это необходимо для того, чтобы одновременно и утяжелить моторный блок для обработки почвы, и для того, чтобы он как можно меньше буксовал на рыхлой или неустойчивой поверхности. Для этого грунтозацепы ГМБС 30.450.120.40 наполняют песком или мелкой галькой, а затем навешивают на колеса мотоблока. Так оборудование не будет заваливаться на поворотах, и будет обрабатывать землю с большей производительностью вне зависимости от типа грунта.

        Преимущества

        • Универсальные
        • Просто используются
        • Не требуют дополнительных установок
        • Позволяют мотоблоку не буксовать
        • Помогают оборудованию не крениться

        Комплектация

        • Грунтозацеп на колесо левое
        • Грунтозацеп на колесо правое
        • Инструкция