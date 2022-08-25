Мотоблок Denzel DPT-370X 56406
Арт. О00000033014
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
Преимущества
- Элементы управления расположены на рукоятках для удобства использования агрегата
- Регулируемый сошник дает возможность подобрать глубину культивации
- На корпусе предусмотрен щиток, который предотвращает попадание земли на оператора
- 24 фрезы из закаленной стали эффективно обрабатывают участки шириной 90 см и глубиной до 35 см
- Защита Denzel DPT-370X 3В/1Н 56406 от низкого уровня масла LO-protection — мотоблок не включится при незаполненном картере, что предотвращает поломку двигателя и продлевает срок его службы
- Надежный механизм сцепления
- Воздушный фильтр защищает цилиндр от попадания твердых частиц
- Надежный чугунный корпус редуктора
- Низкий расход топлива - 1 л/ч позволяет непрерывно работать более 3-х часов
- Чугунный корпус редуктора увеличивает вес мотоблока, поэтому он легко справляется с плотным грунтом
- Эргономичные рукоятки изогнутой формы находятся на оптимальном расстоянии друг от друга и усилены стальной перекладиной, поэтому пользователь не устанет даже при длительной работе
- Комфортная транспортировка — усиленная рукоятка-бампер и большие колеса позволяют с легкостью перемещать агрегат до нужного места
- Элементы управления расположены на рукоятках для удобства использования агрегата