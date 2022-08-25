Мотоблок Denzel DPT-370X 56406

Мотоблок Denzel DPT-370X 3В/1Н 56406 используется для обработки сельскохозяйственного участка. Оснащен мощным 4-х тактным бензиновым двигателем серии Long Life, который подходит для тяжелых задач, таких как вспашка целины и глинистой почвы площадью до 2 гектаров. Предусмотрены 3 скорости для движения вперед, что обеспечивает высокую скорость работы, и 1 скорость для движения назад, что позволяет вытаскивать агрегат при застревании в почве. Многофункциональность. Вал отбора мощности служит для подключения дополнительного оборудования, что значительно расширяет спектр выполняемых мотоблоком задач.

Преимущества