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Мотоблок Denzel DPT-370X 56406
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Denzel DPT-370X 56406
    Арт. О00000033014
    5.0
    1
    Мотоблок Denzel DPT-370X 56406
    Мотоблок Denzel DPT-370X 56406
      Мотоблок Denzel DPT-370X 56406
      Мотоблок Denzel DPT-370X 56406

      Мотоблок Denzel DPT-370X 56406

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033014
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Мотоблок Denzel DPT-370X 3В/1Н 56406 используется для обработки сельскохозяйственного участка. Оснащен мощным 4-х тактным бензиновым двигателем серии Long Life, который подходит для тяжелых задач, таких как вспашка целины и глинистой почвы площадью до 2 гектаров. Предусмотрены 3 скорости для движения вперед, что обеспечивает высокую скорость работы, и 1 скорость для движения назад, что позволяет вытаскивать агрегат при застревании в почве. Многофункциональность. Вал отбора мощности служит для подключения дополнительного оборудования, что значительно расширяет спектр выполняемых мотоблоком задач.

        Преимущества

        • Элементы управления расположены на рукоятках для удобства использования агрегата
        • Регулируемый сошник дает возможность подобрать глубину культивации
        • На корпусе предусмотрен щиток, который предотвращает попадание земли на оператора
        • 24 фрезы из закаленной стали эффективно обрабатывают участки шириной 90 см и глубиной до 35 см
        • Защита Denzel DPT-370X 3В/1Н 56406 от низкого уровня масла LO-protection — мотоблок не включится при незаполненном картере, что предотвращает поломку двигателя и продлевает срок его службы
        • Надежный механизм сцепления
        • Воздушный фильтр защищает цилиндр от попадания твердых частиц
        • Надежный чугунный корпус редуктора
        • Низкий расход топлива - 1 л/ч позволяет непрерывно работать более 3-х часов
        • Чугунный корпус редуктора увеличивает вес мотоблока, поэтому он легко справляется с плотным грунтом
        • Эргономичные рукоятки изогнутой формы находятся на оптимальном расстоянии друг от друга и усилены стальной перекладиной, поэтому пользователь не устанет даже при длительной работе
        • Комфортная транспортировка — усиленная рукоятка-бампер и большие колеса позволяют с легкостью перемещать агрегат до нужного места