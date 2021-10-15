Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
Арт. О00000026235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок Denzel DPT-170 56401 предназначен для обработки больших участков. Оборудован мощным бензиновым двигателем. Закаленные фрезы позволяют работать с тяжелым грунтом и производить обработку целины. Транспортировочные колеса облегчают перемещение мотоблока по участку.
Возможность присоединения различного навесного оборудования делает мотоблок многофункциональным.
Преимущества
- Большая ширина захвата - 85 см
- Экономичный двигатель Denzel серии Long Life
- Надежный механизм сцепления
- Сошник обеспечивает различную глубину обработки почвы
- Закаленные стальные фрезы
- Шкив отбора мощности для подключения активного навесного оборудования
- Система защиты от низкого уровня масла LO-protection
- Регулятор оборотов расположен на рукоятке управления перед оператором
- Ручка для комфортной транспортировки
- Реверс
- Большая горловина топливного бака
- Пневматические колеса - для удобства перемещения Denzel DPT-170 56401