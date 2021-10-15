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Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
4.2
9
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Арт. О00000026235
    4.2
    9
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
    Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401
      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401

      Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000026235
      4.2
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотоблок Denzel DPT-170 56401 предназначен для обработки больших участков. Оборудован мощным бензиновым двигателем. Закаленные фрезы позволяют работать с тяжелым грунтом и производить обработку целины. Транспортировочные колеса облегчают перемещение мотоблока по участку.
        Возможность присоединения различного навесного оборудования делает мотоблок многофункциональным.

        Преимущества

        • Большая ширина захвата - 85 см
        • Экономичный двигатель Denzel серии Long Life
        • Надежный механизм сцепления
        • Сошник обеспечивает различную глубину обработки почвы
        • Закаленные стальные фрезы
        • Шкив отбора мощности для подключения активного навесного оборудования
        • Система защиты от низкого уровня масла LO-protection
        • Регулятор оборотов расположен на рукоятке управления перед оператором
        • Ручка для комфортной транспортировки
        • Реверс
        • Большая горловина топливного бака
        • Пневматические колеса - для удобства перемещения Denzel DPT-170 56401