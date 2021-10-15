Мотоблок бензиновый Denzel DPT-170 56401

Преимущества

Большая ширина захвата - 85 см

Экономичный двигатель Denzel серии Long Life

Надежный механизм сцепления

Сошник обеспечивает различную глубину обработки почвы

Закаленные стальные фрезы

Шкив отбора мощности для подключения активного навесного оборудования

Система защиты от низкого уровня масла LO-protection

Регулятор оборотов расположен на рукоятке управления перед оператором

Ручка для комфортной транспортировки

Реверс

Большая горловина топливного бака

Пневматические колеса - для удобства перемещения Denzel DPT-170 56401

Мотоблок Denzel DPT-170 56401 предназначен для обработки больших участков. Оборудован мощным бензиновым двигателем. Закаленные фрезы позволяют работать с тяжелым грунтом и производить обработку целины. Транспортировочные колеса облегчают перемещение мотоблока по участку.Возможность присоединения различного навесного оборудования делает мотоблок многофункциональным.