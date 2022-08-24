Мотоблок Denzel DPT-370-PRO 56404
Арт. О00000033011
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок DENZEL DPT-370-PRO 56404 применяется для сельскохозяйственных работ. Возможность выбора одной из шести скоростей обеспечивает высокую скорость и удобство работы. Большие пневматические колеса обеспечивают хорошую амортизацию и с легкостью преодолевают препятствия, что облегчает управление агрегатом. Система агрегатирования. Вал отбора мощности даёт возможность подключать разнообразное навесное оборудование, что расширяет спектр задач агрегата.
Преимущества
- Элементы управления расположены на рукоятках для удобства использования мотоблока
- На корпусе предусмотрен щиток, который предотвращает попадание земли на оператора
- Пневматические колеса с глубоким протектором обеспечивают отличную проходимость машины
- Мощный и экономичный двигатель серии Long Life
- Надежный механизм сцепления
- Закаленные стальные фрезы
- Возможность подключить широкий спектр навесного оборудования
- Четырёхтактный двигатель мощностью 7 л.с.
- Наличие заднего хода позволяет легко вытаскивать мотоблок при его застревании
- Большие колеса обеспечивают высокую устойчивость