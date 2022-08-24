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Мотоблок Denzel DPT-370-PRO 56404
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Denzel DPT-370-PRO 56404
    Арт. О00000033011
    5.0
    1
    Мотоблок Denzel DPT-370-PRO 56404

      Мотоблок Denzel DPT-370-PRO 56404

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033011
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мотоблок DENZEL DPT-370-PRO 56404 применяется для сельскохозяйственных работ. Возможность выбора одной из шести скоростей обеспечивает высокую скорость и удобство работы. Большие пневматические колеса обеспечивают хорошую амортизацию и с легкостью преодолевают препятствия, что облегчает управление агрегатом. Система агрегатирования. Вал отбора мощности даёт возможность подключать разнообразное навесное оборудование, что расширяет спектр задач агрегата.

        Преимущества

        • Элементы управления расположены на рукоятках для удобства использования мотоблока
        • На корпусе предусмотрен щиток, который предотвращает попадание земли на оператора
        • Пневматические колеса с глубоким протектором обеспечивают отличную проходимость машины
        • Мощный и экономичный двигатель серии Long Life
        • Надежный механизм сцепления
        • Закаленные стальные фрезы
        • Возможность подключить широкий спектр навесного оборудования
        • Четырёхтактный двигатель мощностью 7 л.с.
        • Наличие заднего хода позволяет легко вытаскивать мотоблок при его застревании
        • Большие колеса обеспечивают высокую устойчивость