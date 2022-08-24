Преимущества

Элементы управления расположены на рукоятках для удобства использования мотоблока

На корпусе предусмотрен щиток, который предотвращает попадание земли на оператора

Пневматические колеса с глубоким протектором обеспечивают отличную проходимость машины

Мощный и экономичный двигатель серии Long Life

Надежный механизм сцепления

Закаленные стальные фрезы

Возможность подключить широкий спектр навесного оборудования

Четырёхтактный двигатель мощностью 7 л.с.

Наличие заднего хода позволяет легко вытаскивать мотоблок при его застревании

Большие колеса обеспечивают высокую устойчивость

Мотоблок DENZEL DPT-370-PRO 56404 применяется для сельскохозяйственных работ. Возможность выбора одной из шести скоростей обеспечивает высокую скорость и удобство работы. Большие пневматические колеса обеспечивают хорошую амортизацию и с легкостью преодолевают препятствия, что облегчает управление агрегатом. Система агрегатирования. Вал отбора мощности даёт возможность подключать разнообразное навесное оборудование, что расширяет спектр задач агрегата.