Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300

Преимущества

Все элементы управления сосредоточены на рукоятках

Руль ЗУБР МТБ-300 с возможностью регулировки под рост оператора делает управление более комфортным

Предусмотрены брызговики, защищающее оператора от земли и камней, вылетающих из-под фрез

Мощный 4-х тактный двигатель - для высокой производительности

Чугунный шестеренчато-цепной редуктор с закаленной шестигранной осью 23 мм

Наличие заднего хода

Большие транспортные колеса

Самозатачивающиеся закаленные фрезы из конструкционной стали

Универсальная сцепка

Фрезы имеют разборную конструкцию

Надежный зубчатый клиновой ремень обладает повышенной износостойкостью по сравнению с обычными ремнями

Усиленный шнур стартера длиной 1.5 м

Сошник для регулировки глубины вспашки

2 скорости вперед (основная и повышающая) и 1 назад позволяют комфортно работать на любых типах почвы

Рукоять мотоблока с возможностью регулировки по вертикали делает управление более комфортным

Конструкция мотоблока позволяет использовать его с различным навесным оборудованием: сцепка, окучник, плуг, картофелевыкапыватель, двухрядный окучник, грунтозацепы, щетка, косилка, снегоуборщик, прицеп, отвал, пахотный модуль, насос

Бензиновый мотоблок ЗУБР МТБ-300 предназначен для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Ширина обработки 85 см и глубина до 35 см, а также несколько скоростей вперед и 1 назад делают модель превосходным выбором для участков площадью более 15 соток. Кронштейн для крепления навесного оборудования (диаметр 30 мм) и шкив отбора мощности позволяют использовать широкую гамму навесного оборудования. Большие пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость. Внимание! Внешний вид товара отличается от представленного на фото. Мотоблок комплектуется сошником без транспортировочных колес.