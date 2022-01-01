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Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Найти аналог
Мотоблоки
  • Новинка
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Арт. О00000038661
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
  • Новинка
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300

Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-300

Найти аналог
Нет в наличии
5 лет гарантии
Арт. О00000038661

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Тип двигателя
бензиновый
Мощность, л.с.
7
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
5 лет гарантии

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Бензиновый мотоблок ЗУБР МТБ-300 предназначен для рыхления и культивации почвы на приусадебном участке. Ширина обработки 85 см и глубина до 35 см, а также несколько скоростей вперед и 1 назад делают модель превосходным выбором для участков площадью более 15 соток. Кронштейн для крепления навесного оборудования (диаметр 30 мм) и шкив отбора мощности позволяют использовать широкую гамму навесного оборудования. Большие пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость. Внимание! Внешний вид товара отличается от представленного на фото. Мотоблок комплектуется сошником без транспортировочных колес.

    Преимущества

    • Все элементы управления сосредоточены на рукоятках
    • Руль ЗУБР МТБ-300 с возможностью регулировки под рост оператора делает управление более комфортным
    • Предусмотрены брызговики, защищающее оператора от земли и камней, вылетающих из-под фрез
    • Мощный 4-х тактный двигатель - для высокой производительности
    • Чугунный шестеренчато-цепной редуктор с закаленной шестигранной осью 23 мм
    • Наличие заднего хода
    • Большие транспортные колеса
    • Самозатачивающиеся закаленные фрезы из конструкционной стали
    • Универсальная сцепка
    • Фрезы имеют разборную конструкцию
    • Надежный зубчатый клиновой ремень обладает повышенной износостойкостью по сравнению с обычными ремнями
    • Усиленный шнур стартера длиной 1.5 м
    • Сошник для регулировки глубины вспашки
    • 2 скорости вперед (основная и повышающая) и 1 назад позволяют комфортно работать на любых типах почвы
    • Рукоять мотоблока с возможностью регулировки по вертикали делает управление более комфортным
    • Конструкция мотоблока позволяет использовать его с различным навесным оборудованием: сцепка, окучник, плуг, картофелевыкапыватель, двухрядный окучник, грунтозацепы, щетка, косилка, снегоуборщик, прицеп, отвал, пахотный модуль, насос