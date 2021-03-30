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Мотоблок Нева МБ-23Б-10.0
4.3
11
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Нева МБ-23Б-10.0
    Арт. X1909222771
    4.3
    11
    Мотоблок Нева МБ-23Б-10.0
    Мотоблок Нева МБ-23Б-10.0
      Мотоблок Нева МБ-23Б-10.0
      Мотоблок Нева МБ-23Б-10.0

      Мотоблок Нева МБ-23Б-10.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1909222771
      4.3
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Бензиновый четырехтактный мотоблок культиватор Нева 23Б-10,0 (мощность 10 лошадиных сил) разработан для возделывания твердых почв глубиной до 20 см и шириной до 170 см. Агрегат удобен и легок в обслуживании и работе. Работает на бензине АИ-92, АИ-95. Инновационная конструкция американского двигателя Briggs&Stratton с его адаптированными параметрами и дополнительное оборудование позволяют использовать мотоблок для уборки территории, полива, покоса травы, посадки корнеплодов и внесения удобрений.

        Преимущества

        • Рама повышенной прочности
        • Колеса с глубоким протектором
        • Мощный широкодиапазонный шестеренчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе
        • Подключение навесного оборудования с помощью ремня
        • Число передач — 4 вперед, 2 назад
        • Профессиональный двигатель Briggs&Stratton мощностью 10 л. с
        • Функция разобщения колес дает агрегату хорошую маневренность. Разворот мотоблока происходит с помощью отключения левого колеса
        • Достаточная емкость для топлива — 6 л