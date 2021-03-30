Мотоблок Нева МБ-23Б-10.0

Преимущества

Рама повышенной прочности

Колеса с глубоким протектором

Мощный широкодиапазонный шестеренчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе

Подключение навесного оборудования с помощью ремня

Число передач — 4 вперед, 2 назад

Профессиональный двигатель Briggs&Stratton мощностью 10 л. с

Функция разобщения колес дает агрегату хорошую маневренность. Разворот мотоблока происходит с помощью отключения левого колеса

Достаточная емкость для топлива — 6 л

Бензиновый четырехтактный мотоблок культиватор Нева 23Б-10,0 (мощность 10 лошадиных сил) разработан для возделывания твердых почв глубиной до 20 см и шириной до 170 см. Агрегат удобен и легок в обслуживании и работе. Работает на бензине АИ-92, АИ-95. Инновационная конструкция американского двигателя Briggs&Stratton с его адаптированными параметрами и дополнительное оборудование позволяют использовать мотоблок для уборки территории, полива, покоса травы, посадки корнеплодов и внесения удобрений.