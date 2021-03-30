Мотоблок Нева МБ-23Б-10.0
Арт. X1909222771
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс
|тяжёлый
|
Тип двигателя
|бензиновый
С этим товаром смотрят
- Бензиновый четырехтактный мотоблок культиватор Нева 23Б-10,0 (мощность 10 лошадиных сил) разработан для возделывания твердых почв глубиной до 20 см и шириной до 170 см. Агрегат удобен и легок в обслуживании и работе. Работает на бензине АИ-92, АИ-95. Инновационная конструкция американского двигателя Briggs&Stratton с его адаптированными параметрами и дополнительное оборудование позволяют использовать мотоблок для уборки территории, полива, покоса травы, посадки корнеплодов и внесения удобрений.
Преимущества
- Рама повышенной прочности
- Колеса с глубоким протектором
- Мощный широкодиапазонный шестеренчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе
- Подключение навесного оборудования с помощью ремня
- Число передач — 4 вперед, 2 назад
- Профессиональный двигатель Briggs&Stratton мощностью 10 л. с
- Функция разобщения колес дает агрегату хорошую маневренность. Разворот мотоблока происходит с помощью отключения левого колеса
- Достаточная емкость для топлива — 6 л