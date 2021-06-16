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Мотоблок Нева МБ-Б6.5 RS Компакт
4.8
12
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Нева МБ-Б6.5 RS Компакт
    Арт. X19092227105
    4.8
    12
    Мотоблок Нева МБ-Б6.5 RS Компакт

      Мотоблок Нева МБ-Б6.5 RS Компакт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X19092227105
      4.8
      12

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • «Нева» — известный отечественный производитель, ежегодно выпускающий большое количество надежной бензиновой техники. Мотоблок Нева МБ-Б6,5 — одна из его удачных моделей, покорившая многих покупателей высокой производительностью, удобством в управлении и маневренностью. Конструкция машины выдерживает экстремальные температурные перепады. Бензиновый мотоблок Нева МБ-Б6,5 оборудован 4-тактным американским двигателем Briggs&Stratton RS950, мощность которого составляет 6,5 л. с. Благодаря небольшому весу агрегата и наличию больших пневматических колес модель демонстрирует прекрасную проходимость. Может перевозить груз до 500 кг.

        Преимущества

        • Агрегат может выполнять уборку снега, транспортировку груза, культивацию почвы, посадку, выкапывание и окучивание картофеля и др. при использовании соответствующего навесного оборудования
        • Шестеренчато-сцепной редуктор в алюминиевом корпусе разработан для эксплуатации агрегата по промерзшей земле
        • Мотор оснащен верхнеклапанной компоновкой и чугунной гильзой. Отличается высоким ресурсом работы, легким запуском и низким расходом топлива
        • Обладает низким уровнем шума и вибрацией
        • Люк внизу щитка служит для удобной установки навесного оборудования
        • Предусматривает транспортировку груза до 500 кг
        • Доступная цена мотоблока Нева МБ-Б6,5