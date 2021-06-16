Мотоблок Нева МБ-Б6.5 RS Компакт
Арт. X19092227105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- «Нева» — известный отечественный производитель, ежегодно выпускающий большое количество надежной бензиновой техники. Мотоблок Нева МБ-Б6,5 — одна из его удачных моделей, покорившая многих покупателей высокой производительностью, удобством в управлении и маневренностью. Конструкция машины выдерживает экстремальные температурные перепады. Бензиновый мотоблок Нева МБ-Б6,5 оборудован 4-тактным американским двигателем Briggs&Stratton RS950, мощность которого составляет 6,5 л. с. Благодаря небольшому весу агрегата и наличию больших пневматических колес модель демонстрирует прекрасную проходимость. Может перевозить груз до 500 кг.
Преимущества
- Агрегат может выполнять уборку снега, транспортировку груза, культивацию почвы, посадку, выкапывание и окучивание картофеля и др. при использовании соответствующего навесного оборудования
- Шестеренчато-сцепной редуктор в алюминиевом корпусе разработан для эксплуатации агрегата по промерзшей земле
- Мотор оснащен верхнеклапанной компоновкой и чугунной гильзой. Отличается высоким ресурсом работы, легким запуском и низким расходом топлива
- Обладает низким уровнем шума и вибрацией
- Люк внизу щитка служит для удобной установки навесного оборудования
- Предусматривает транспортировку груза до 500 кг
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