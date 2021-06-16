Мотоблок Нева МБ-Б6.5 RS Компакт

Преимущества

Агрегат может выполнять уборку снега, транспортировку груза, культивацию почвы, посадку, выкапывание и окучивание картофеля и др. при использовании соответствующего навесного оборудования

Шестеренчато-сцепной редуктор в алюминиевом корпусе разработан для эксплуатации агрегата по промерзшей земле

Мотор оснащен верхнеклапанной компоновкой и чугунной гильзой. Отличается высоким ресурсом работы, легким запуском и низким расходом топлива

Обладает низким уровнем шума и вибрацией

Люк внизу щитка служит для удобной установки навесного оборудования

Предусматривает транспортировку груза до 500 кг

Доступная цена мотоблока Нева МБ-Б6,5

«Нева» — известный отечественный производитель, ежегодно выпускающий большое количество надежной бензиновой техники. Мотоблок Нева МБ-Б6,5 — одна из его удачных моделей, покорившая многих покупателей высокой производительностью, удобством в управлении и маневренностью. Конструкция машины выдерживает экстремальные температурные перепады. Бензиновый мотоблок Нева МБ-Б6,5 оборудован 4-тактным американским двигателем Briggs&Stratton RS950, мощность которого составляет 6,5 л. с. Благодаря небольшому весу агрегата и наличию больших пневматических колес модель демонстрирует прекрасную проходимость. Может перевозить груз до 500 кг.