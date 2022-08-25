Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотоблок НЕВА МБ-Б 6.5 RS
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок НЕВА МБ-Б 6.5 RS
    Арт. Ю00000000768
    5.0
    1
    Мотоблок НЕВА МБ-Б 6.5 RS

      Мотоблок НЕВА МБ-Б 6.5 RS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000000768
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		6.5
      Вес, кг
      		70
      Макс. ширина обработки, мм
      		1000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание: 

        Мотоблок Нева МБ-Б6.5 RS Компакт с двигателем Briggs&Stratton RS950 подходит для обработки песчаных, супесчаных и суглинистых почв на небольших участках.

        Преимущества:

        • Компактные размеры;
        • Простота управления;
        • Мощный 4-х тактный двигатель для высокой производительности;
        • 2 передачи вперед и 1 назад, с учетом перестановки ремня - 4 передачи вперед и 2 назад;
        • Маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе;
        • Удобный переключатель передач;
        • Подъемный лючок для облегчения стыковки активного навесного оборудования;
        • Ширина захвата за один проход -  65-100 см;
        • Возможность присоединения различного навесного оборудования (снегоуборщик, роторная косилка, роторная щетка, насос водяной и т.д.);
        • Возможность установки опорного колеса (опция);
        • Топливо: бензин АИ-92, АИ-95.

        Комплектация:

        • Мотоблок;
        • 4 фрезы;
        • Резиновые колеса 4х8;
        • Удлинители осей;
        • Дополнительные крылья;
        • Ключ свечной;
        • Инструкция;
        • Упаковка.