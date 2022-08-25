Мотоблок НЕВА МБ-Б 6.5 RS

Описание:

Мотоблок Нева МБ-Б6.5 RS Компакт с двигателем Briggs&Stratton RS950 подходит для обработки песчаных, супесчаных и суглинистых почв на небольших участках.

Преимущества:

Компактные размеры;

Простота управления;

Мощный 4-х тактный двигатель для высокой производительности;

2 передачи вперед и 1 назад, с учетом перестановки ремня - 4 передачи вперед и 2 назад;

Маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе;

Удобный переключатель передач;

Подъемный лючок для облегчения стыковки активного навесного оборудования;

Ширина захвата за один проход - 65-100 см;

Возможность присоединения различного навесного оборудования (снегоуборщик, роторная косилка, роторная щетка, насос водяной и т.д.);

Возможность установки опорного колеса (опция);

Топливо: бензин АИ-92, АИ-95.

Комплектация: