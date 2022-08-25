Мотоблок НЕВА МБ-Б 6.5 RS
Арт. Ю00000000768
Характеристики
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Производитель
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Тип двигателя
|бензиновый
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Мощность, л.с.
|6.5
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Вес, кг
|70
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Макс. ширина обработки, мм
|1000
Описание:
Мотоблок Нева МБ-Б6.5 RS Компакт с двигателем Briggs&Stratton RS950 подходит для обработки песчаных, супесчаных и суглинистых почв на небольших участках.
Преимущества:
- Компактные размеры;
- Простота управления;
- Мощный 4-х тактный двигатель для высокой производительности;
- 2 передачи вперед и 1 назад, с учетом перестановки ремня - 4 передачи вперед и 2 назад;
- Маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе;
- Удобный переключатель передач;
- Подъемный лючок для облегчения стыковки активного навесного оборудования;
- Ширина захвата за один проход - 65-100 см;
- Возможность присоединения различного навесного оборудования (снегоуборщик, роторная косилка, роторная щетка, насос водяной и т.д.);
- Возможность установки опорного колеса (опция);
- Топливо: бензин АИ-92, АИ-95.
Комплектация:
- Мотоблок;
- 4 фрезы;
- Резиновые колеса 4х8;
- Удлинители осей;
- Дополнительные крылья;
- Ключ свечной;
- Инструкция;
- Упаковка.