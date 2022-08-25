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Мотоблок бензиновый двиг. Кадви 168F Ока МБ-1Д2М10А 005.45.0100-96.1
5.0
1
47 400 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Мотоблок бензиновый двиг. Кадви 168F Ока МБ-1Д2М10А 005.45.0100-96.1
Арт. О00000041555
5.0
1
Мотоблок бензиновый двиг. Кадви 168F Ока МБ-1Д2М10А 005.45.0100-96.1
Мотоблок бензиновый двиг. Кадви 168F Ока МБ-1Д2М10А 005.45.0100-96.1
  • Персональная скидка
Мотоблок бензиновый двиг. Кадви 168F Ока МБ-1Д2М10А 005.45.0100-96.1
Мотоблок бензиновый двиг. Кадви 168F Ока МБ-1Д2М10А 005.45.0100-96.1

Мотоблок бензиновый двиг. Кадви 168F Ока МБ-1Д2М10А 005.45.0100-96.1

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47 400 ₽
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 551 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000041555
5.0
1

Характеристики

Производитель
Ока
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Класс
средний
Тип двигателя
бензиновый
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
47 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 551 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотоблок МБ-1Д2М10А 005.45.0100-96.1. Возможность использования широкого диапазона прицепного и навесного оборудования, усиленный редуктор делают его идеальным помощником при работе на приусадебном участке и в фермерском хозяйстве. Агрегат может использоваться для выполнения различных задач работниками жилищно-коммунальных служб и значительно облегчить процесс перевозки грузов для цеховых и межцеховых коммуникаций промышленных предприятий.