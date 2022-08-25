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Мотоблок бензиновый двиг. Кадви 168F Ока МБ-1Д2М10А 005.45.0100-96.1
Арт. О00000041555
- Персональная скидка
Мотоблок бензиновый двиг. Кадви 168F Ока МБ-1Д2М10А 005.45.0100-96.1
Арт. О00000041555
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс
|средний
|
Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок МБ-1Д2М10А 005.45.0100-96.1. Возможность использования широкого диапазона прицепного и навесного оборудования, усиленный редуктор делают его идеальным помощником при работе на приусадебном участке и в фермерском хозяйстве. Агрегат может использоваться для выполнения различных задач работниками жилищно-коммунальных служб и значительно облегчить процесс перевозки грузов для цеховых и межцеховых коммуникаций промышленных предприятий.