Мотоблок бензиновый двиг. Кадви 168F Ока МБ-1Д2М10А 005.45.0100-96.1

Мотоблок МБ-1Д2М10А 005.45.0100-96.1. Возможность использования широкого диапазона прицепного и навесного оборудования, усиленный редуктор делают его идеальным помощником при работе на приусадебном участке и в фермерском хозяйстве. Агрегат может использоваться для выполнения различных задач работниками жилищно-коммунальных служб и значительно облегчить процесс перевозки грузов для цеховых и межцеховых коммуникаций промышленных предприятий.