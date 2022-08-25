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Мотоблок бензиновый (с двигателем YAMAHA) БЕЛАРУС 08Н-01
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый (с двигателем YAMAHA) БЕЛАРУС 08Н-01
    Арт. О00000027383
    5.0
    1
    Мотоблок бензиновый (с двигателем YAMAHA) БЕЛАРУС 08Н-01
    Мотоблок бензиновый (с двигателем YAMAHA) БЕЛАРУС 08Н-01
      Мотоблок бензиновый (с двигателем YAMAHA) БЕЛАРУС 08Н-01
      Мотоблок бензиновый (с двигателем YAMAHA) БЕЛАРУС 08Н-01

      Мотоблок бензиновый (с двигателем YAMAHA) БЕЛАРУС 08Н-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000027383
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belarus
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок МТЗ Беларус 08H-01 с двигателем YAMAHA MX400 14 л.с. – универсальное оборудование, позволяющее использовать широкий спектр навесного оборудования для выполнения различных работ на участках земли небольшой площади. Многофункциональность мотоблока и высокое качество выполняемой работы обусловлены наличием вала отбора мощности и сцепки для прицепа с возможностью установки тормозной системы. Мощный надежный двигатель, вес 176 кг и габаритные размеры агрегата 178*84,6*107 см позволяют использовать для работы прицеп с массой до 650 кг. Основные рабочие параметры агрегата регулируются, что увеличивает его эксплуатационный ресурс. Ширина обрабатываемой территории составляет 61 см. Размер колеи может устанавливаться на значения 45, 60 и 70 см при помощи перестановки колес.

        Преимущества

        • Многофункциональность и маневренность
        • Повышенный эксплуатационный ресурс
        • Высокая производительность
        • Расширенный ассортимент возможного навесного оборудования
        • Регулируемая ширина колеи