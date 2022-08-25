Мотоблок бензиновый (с двигателем YAMAHA) БЕЛАРУС 08Н-01

Преимущества

Мотоблок МТЗ Беларус 08H-01 с двигателем YAMAHA MX400 14 л.с. – универсальное оборудование, позволяющее использовать широкий спектр навесного оборудования для выполнения различных работ на участках земли небольшой площади. Многофункциональность мотоблока и высокое качество выполняемой работы обусловлены наличием вала отбора мощности и сцепки для прицепа с возможностью установки тормозной системы. Мощный надежный двигатель, вес 176 кг и габаритные размеры агрегата 178*84,6*107 см позволяют использовать для работы прицеп с массой до 650 кг. Основные рабочие параметры агрегата регулируются, что увеличивает его эксплуатационный ресурс. Ширина обрабатываемой территории составляет 61 см. Размер колеи может устанавливаться на значения 45, 60 и 70 см при помощи перестановки колес.